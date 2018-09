Vacanze vip | Barbara D' Urso | svelato il nome dell' uomo misterioso che era con lei

Dieta e sport - ciao Vacanze : attori e vip si preparano a tornare in scena : Preso qualche chilo di troppo nel corso delle vacanze? La remise en forme post ferie è un cruccio che affligge tutti: e neppure i vip, alle prese di nuovo con gli impegni del set, ne sono immuni. E ...

Vacanze vip - Federica Panicucci sirena sexy alle Bahamas : le foto : Bagni di sole alle Bahamas per la conduttrice di Mattin 5, che in questa lunga estate ha condiviso sui social con i suoi follower alcuni dei momenti trascorsi nelle spiagge più belle del mondo. Con ...

Palestra - calcio e jogging : i vip si rimettono in forma dopo le Vacanze : Il lettino in spiaggia usato come tappetino per gli addominali. Il jogging vista mare. E qualche ora di 'gioco' dedicata a sperimentare nuovi sport. Le vacanze sono ormai prossime alla fine e, in ...

L'estate è social : per attori e vip Vacanze condivise : vacanze romane per Carlo Verdone, che sul suo profilo Instagram rilancia una foto insieme a un suo amico, narrando brevi squarci quotidiani di una Roma agostana 'vuota' e con '37 gradi a Monteverde'. ...

Le Vacanze romane dei vip : al lago - a Ostia o in piscina a casa : piscina in città, lago o parchi acquatici? In attesa delle sospirate vacanze in molti vanno a caccia delle mete che danno un po' di refrigerio nei dintorni della Capitale. A scappare dalla calura ...

Morsi vipere e pipistrelli : i rischi per le Vacanze/ Attenzione ai pericoli nascosti : ecco come fare : Andiamo in vacanza ma ricordiamoci dei molti pericoli che si possono nascondere tra l'erba alta e vecchie case: vipere, scorpioni e pipistrelli il cui morso è dannoso(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Jogging & tuffi : Vacanze in forma per i vip - da Michela Quattrociocche a Tornatore : La canicola di luglio non scoraggia gli amanti di Sabaudia e dello sport. Anche se sono vip. Ci sono volti noti che non rinuncerebbero per nulla al mondo alla loro vacanza sulle dune della celebre ...

Jogging & tuffi : Vacanze in forma per i vip - da Michela Quattrociocche a Tornatore : La canicola di luglio non scoraggia gli amanti di Sabaudia e dello sport. Anche se sono vip. Ci sono volti noti che non rinuncerebbero per nulla al mondo alla loro vacanza sulle dune della celebre località tanto amata da scrittori, artisti, sportivi, politici. ...