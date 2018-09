Vacanza da sogno o da incubo? Raffica di segnalazioni per la proposta di un ' buono

Mamma - papà e il piccolo Samuele : il sogno spezzato della Vacanza al mare. Ecco chi sono le vittime : Nell’utilitaria scura precipitata sui binari della ferrovia di Fegino in mezzo ai bagagli, i poliziotti delle volanti trovano l’ombrellone da spiaggia avvolto nel cellophane, il secchiello e la paletta. C’è pure un telefonino sul cruscotto che squilla all’impazzata. « Mamma », è la scritta che appare sul display. Dall’altra parte del filo c’è una non...

“Una Vacanza da sogno”. Alena Seredova sempre più bella : così trascorre l’estate oltreoceano : Alena Seredova è sempre più bella. Come il vino: più invecchia, più si fa buono. Le ultime foto postate su Instagram, infatti, mostrano l’ex moglie di Gigi Buffon in splendida forma. La showgirl ceca si diverte in compagnia dei figli – nati proprio dalla relazione con il portiere della Nazionale italiana – e il compagno Alessandro Nasi. Con quest’ultimo non ci saranno le tanto attese nozze, almeno per il momento: ...