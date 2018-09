Usa | Florence | bilancio vittime sale a 8

Usa - l’uragano Florence miete le prime vittime : 7 morti. 800mila persone senza elettricità : È di almeno 7 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Florence, già declassato a tempesta tropicale, sulla Carolina del Nord e del Sud negli Stati Uniti. Tra le vittime, una mamma e il suo bambino schiacciati da un albero. "Mai visto un evento simile negli ultimi mille anni".Continua a leggere

Usa - l'uragano Florence "in stallo" sulle Carolina : ancora piogge e inondazioni apocalittiche - a rischio molti siti di rifiuti tossici

Usa - uragano Florence : cancellati oltre 2.100 voli : Sono oltre 2.100 i voli cancellati per l'arrivo dell'uragano Florence. Lo riferisce Flighaware, il sito che monitora il traffico aereo. L'uragano Harvey in Texas lo scorso anno aveva causato la cancellazione di più di 11mila voli.

L'Uragano Florence si abbatte sugli Usa : disastrose inondazioni per la "Storm Surge" dell'Oceano - litorali in ginocchio

Uragano Florence : precipitazioni raddoppiate a caUsa dei cambiamenti climatici : Secondo una ricerca della Stony Brook University e del Lawrence Berkeley National Laboratory, l’Uragano Florence farebbe registrare la metà della pioggia in assenza degli effetti dei cambiamenti climatici. L’Uragano ha effettuato poche ore fa il “landfall” in Carolina nel Nord, dove si prevedono diversi giorni di piogge torrenziali. Per rilevare quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo contribuiscano ...

Usa - il ciclone Florence è arrivato : si prevedono alluvioni catastrofiche : Prima delle 10:00 (ora italiana), l'atteso ciclone Florence ha toccato terra sulla costa orientale degli Stati Uniti. I media americani avevano già informato di alluvioni e inondazioni nella zona, prima che questo arrivasse. Le abitazioni senza corrente elettrica risultano oltre 100.000. I residenti di Nord e Sud Carolina sono in stato di allerta, in quanto le autorità prevedono "alluvioni catastrofiche".