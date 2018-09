USA | campione mondiale di boxe ubriaco uccide con la propria auto madre incinta

Taekwondo - Steven Lopez radiato per abusi sessuali. Il Campione Olimpico accUSAto di violenze su minorenni : Steven Lopez è stato squalificato a vita per aver abusato sessualmente di una minorenne. Il due volte Campione Olimpico di Taekwondo (trionfò a Sydney 2000 e Atene 2004 tra i i 68 kg, a Pechino 2008 fu di bronzo ma tra gli 80 kg) è stato radiato come hanno annunciato il Centro SafeSport e l’Associazione Taekwondo degli Stati Uniti d’America. A denunciare la violenza era stata Nina Zampetti che nel 2000 aveva soltanto quattordici anni ...

Il sindaco di RagUSA premia il campione di body building Luca Farinella : Il sindaco Peppe Cassì riceve al Comune e premia il Ragusano Luca Farinella campione italiano di body building

La foto scandalo del campione Lucchetta - il sindaco Montella : 'Chieda scUSA' : "Lucchetta, sei stato un grande nello sport, non essere piccolo nel cercare scuse " scrive il sindaco perché tassa di soggiorno , che da noi non esiste, o imposta di sbarco nulla hanno a che fare con ...

RagUSA - Luca Farinelli campione italiano di body building : Il Ragusana Luca Farinelli campione italiano di body building, categoria fino a 90 kg. Mercoledi' 5 settembre sara' ricevuto dal sindaco di Ragusa

Ginobili - fenomeno in Argentina - Italia e USA. Il campione dei tre mondi ha detto basta : I campioni dello sport che più hai amato si vedono al chiaro di luna, quando se ne vanno, guardandoli a metà con l'occhio e a metà con la fantasia. Il quarantunenne Manu Ginobili, asso del basket, argentino di Bahia ...

VIDEO Simone Biles strepitosa - i 4 esercizi da Campionessa USA. Corpo libero e volteggio show - riscritti i record : Simone Biles non conosce limiti e si è laureata Campionessa Nazionale USA per la quinta volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna in passato. La stella di Columbus è stata eccezionale anche nel day 2, concludendo il giro completo con 59.750: eccezionale il 14.700 al Corpo libero e il 15.600 per il Cheng al volteggio, ottima anche alla trave (14.900) e alle parallele (14.550). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...

Ginnastica - Simone Biles regina dei record : Campionessa USA per la quinta volta - vince tutti i titoli! Morgan Hurd a 6.5 punti : Simone Biles completa magnificamente il suo ritorno alle gare laureandosi Campionessa Nazionale per la quinta volta in carriera: dopo il poker firmato tra il 2013 e il 2016, la Reginetta della Polvere di Magnesio si riprende lo scettro che aveva lasciato lo scorso anno per osservare un periodo di riposo e diventa così la prima ragazza capace di imporsi per ben cinque volte nella gara statunitense più importante. A Boston la 21enne ha riscritto ...

Super Rugby 2018 - CrUSAders campione : Lions ko 37-18 : Una leggenda nata a fine anni '90, quando il Rugby diventava uno sport professionistico. Erano i tempi di Todd Blackadder capitano. Allenatori Wayne Smith prima e Robbie Deans poi. 4 titoli in 5 anni.

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti rinuncia! Il Campione del Mondo a caUSA - la spalla migliora ma non basta : Gabriele Detti non parteciperà agli Europei 2018 di Nuoto, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il Campione del Mondo degli 800 metri stile libero, nonché detentore del titolo continentale sui 400, è stato costretto a rinunciare a causa del noto problema alla spalla che lo ha limitato molto nel corso dell’ultima stagione. Il toscano ha provato a recuperare fino all’ultimo, magari con la possibilità di gareggiare in ...