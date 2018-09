Uragano Florence | bilancio vittime sale a 7

Arriva l’Uragano Florence - canile costretto ad abbattere gli animali : “Uccisi se nessuno li adotta” : Con l'arrivo del ciclone la gente sta fuggendo in massa dalla Carolina del Nord, lasciando i propri animali per strada. Ad accoglierli ci pensano (per legge) alcune associazioni, ma il rischio è che il sovraffollamento porti alla scelta di sopprimere gli stessi "ospiti" delle strutture se non dovesse essere adottati per tempo.Continua a leggere

USA - l’Uragano Florence “in stallo” sulle Carolina : ancora piogge e inondazioni apocalittiche - a rischio molti siti di rifiuti tossici [FOTO e VIDEO] : 1/52 ...

Almeno 5 morti per l’Uragano Florence : Dopo aver raggiunto North e South Carolina è stato declassato a tempesta tropicale, ma potrebbe fare la maggior parte dei danni nei prossimi giorni The post Almeno 5 morti per l’uragano Florence appeared first on Il Post.

Uragano Florence : tra “inondazioni catastrofiche e “ondate che mettono a rischio la vita” - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : 1/85 AFP/LaPresse ...

Usa - l’Uragano Florence prosegue la sua folle corsa : 4 vittime - 2100 voli cancellati - cadranno 68mila miliardi di litri di acqua [FOTO e VIDEO] : 1/72 ...

Usa - l’Uragano Florence prosegue la sua folle corsa : 4 vittime - 2100 voli cancellati - si prevede la caduta di 68mila miliardi di litri di acqua [FOTO e VIDEO] : 1/72 ...

Usa - l’Uragano Florence prosegue la sua folle corsa : 4 vittime - 2100 voli cancellati - si prevede la caduta di 68mila miliardi di acqua [FOTO e VIDEO] : 1/72 ...

Uragano Florence negli Usa : 4 morti e 460mila case senza elettricità | : La perturbazione è stata declassata a categoria 1, ma si teme che i suoi effetti possano essere comunque devastanti, soprattutto in North Carolina. Gli esperti "minaccia importante" per 24-36 ore. Già ...

Uragano Florence - 4 morti in N.Carolina : 22.00 L'Uragano Florence negli Stati Uniti ha provocato le sue prime morti: si tratta di una donna e di un bambino in North Carolina, colpiti da un albero caduto sulla loro casa. Ferito il padre. Gli altri morti sono un uomo mentre stava attaccando alla presa elettrica un generatore e una donna morta per un infarto a Hampstead. Per le alluvioni, 150 persone sono in attesa di essere tratte in salvo nella cittadina di New Bern, che ha già ...

America : l’Uragano Florence ripreso dallo spazio mentre tocca terra [VIDEO] : Un video mozzafiato registrato dalle telecamere esterne della Stazione spaziale internazionale (Iss) mostra l’uragano Florence che si abbatte sulla costa statunitense: le immagini, pubblicate dalla Nasa su YouTube, sono state riprese alle 13:41 (ora italiana), pochi minuti dopo che l’uragano aveva toccato terra in Carolina del Nord, vicino a Wrightsville Beach, con venti ad oltre 140 chilometri orari. “Il Centro nazionale ...

Uragano Florence : cadranno 68 mila miliardi litri acqua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Uragano Florence : cancellati oltre 2.100 voli : Sono oltre 2.100 i voli cancellati per l'arrivo dell'uragano Florence. Lo riferisce Flighaware, il sito che monitora il traffico aereo. L'uragano Harvey in Texas lo scorso anno aveva causato la cancellazione di più di 11mila voli.

Uragano Florence - alluvioni catastrofiche nel Nord Carolina : case allagate fino al 2° piano - intere comunità potrebbero essere spazzate via [LIVE] : 1/24 ...

L’Uragano Florence sferza il North Carolina - “un’alluvione che capita ogni 1000 anni” : venti a 170 Km/h - saranno 24-36 ore da incubo : L‘uragano Florence ha toccato terra in North Carolina. Come rileva il National Hurricane Center, l’uragano è approdato sulla costa sudorientale degli Stati Uniti poco dopo le 7 del mattino locali. Nelle aree di Morehead City e di New Bern sono stati segnalati tetti scoperchiati dal vento che, all’aeroporto internazionale di Wilmington, ha raggiunto le 105 miglia orarie, quasi 170 km/h. A New Bern, in particolare, ci sarebbero ...