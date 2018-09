Uomini e Donne | scoop | Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato Ed è famoso

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) Lo scorso anno è stata tronista di, adesso si limita a commentare le avventure iniziali del suo vecchio amore., nei giorni scorsi, è intervenuta nel salotto del dating-show di Maria De Filippi per indirizzare pesanti accuse nei confronti dell’ex, Luigi Mastroianni. Qui i toni si sono inaspriti e fatti alquanto pesanti. Enon ha risparmiato iltronista dineanche in occasione di una lunga intervista concessa al magazine specializzato sul programma di Maria De Filippi: “Sbaglierei se dicessi che Luigi non si merita il trono ma non posso pensare che solo fino a poco tempo fa si professava innamorato di me e ora è già pronto per innamorarsi di. Quando è finita la storia con il mio ex Nicola Panico, il mio primo, c’è voluto del tempo prima che avessi la mente e il cuore predisposti a rimettermi in ...