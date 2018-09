Uomini e Donne | Sara Affi Fella dimentica Luigi con un altro

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi su Luigi Matroianni : "Allibito di vederlo sul trono" : Dopo aver corteggiato Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, adesso Lorenzo Riccardi passa dall'altra parte e diventa tronista. Insieme a lui però trova una vecchia conoscenza il suo rivale in amore nella conquista proprio della Fella, Luigi Matroianni. vederlo sul trono classico lo ha fatto rimanere allibito, racconta al Magazine di Uomini e Donne: Sono rimasto un po’ allibito nel vederlo sul trono. Sono stato accusato tante ...

Uomini e Donne - Mara Fasone mette subito in chiaro il suo percorso sul trono : "No ai corteggiatori indecisi" : La bella siciliana, prima del suo debutto sulla poltrona rossa, si è raccontata alla rivista 'Uomini e Donne Magazine'

Uomini e Donne - la colossale gaffe di Gianni Sperti sulla tronista Mara Fasone : Come ogni anno Maria De Filippi può contare sull'appoggio dei suoi opinionisti per commentare le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne . Tra i tre chi ha voluto esternare una prima impressione ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Voglio un uomo che mi faccia sentire uno zoo nella pancia" : Cosa vuole Teresa Langella? Trovare un uomo che le faccia sentire non le farfalle, ma "uno zoo nella pancia". La nuova tronista di Uomini e Donne ha le idee chiare. Voglio un uomo dal cuore buono, che si interessi ai miei affetti. Che non si dimentichi mai di trattarmi con affetto anche durante una lite.(...) Desidero trovare quella persona che sappia apprezzarmi e prendermi con i miei difetti e pregi. In amore ci si sceglie a vicenda. Al ...

Chi è Martina Escher? La corteggiatrice di Luigi dalla pallavolo a Uomini e Donne per la seconda volta [GALLERY] : Martina Escher ha colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’: la bella pallavolista è una delle prime corteggiatrici portate in esterna dal siciliano Le anticipazioni di ‘Uomini e Donne‘ svelano un’esterna tra il tronista Luigi Mastroianni e Martina Escher. La bellissima corteggiatrice ha stregato fin dalle prime puntate il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi, convincendolo ad ‘uscire ...

Uomini e Donne/ Lorenzo irrompe in un'esterna di Luigi e... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni insieme sul trono: qual è stata la loro reazione a questa scoperta?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:22:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio - colpo di scena : "Lei pronta a cercarlo fuori.." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, arriva un nuovo colpo di scena: "Lei pronta ad andarlo a cercare fuori dal programma..."(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Luigi tronisti : "Quando lo abbiamo scoperto..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni insieme sul trono: qual è stata la loro reazione a questa scoperta?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - esterna tra Lorenzo e Greta : lacrime e imbarazzo : Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo esce con Greta: esterna imbarazzante tra le lacrime Lorenzo sta dimostrando di essere perfetto per il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Il simpatico giovane di Milano è arrivato alla sua terza registrazione, eppure ha già regalato moltissimi colpi di scena. L’ultima emozione arriva dalla puntata del Trono Classico […] L'articolo Uomini e Donne, esterna tra Lorenzo e Greta: lacrime e imbarazzo ...

Registrazione Uomini e Donne/ Lite tra Mara e Teresa - Lorenzo ne combina un'altra(Trono Classico 14 settembre) : Registrazione Uomini e Donne del Trono Classico del 14 settembre 2018. Scoppia la Lite tra Mara Fasone e Teresa Langella, Lorenzo irrompe nell'esterna di Luigi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/09 : Si riparte con il recall del finale della puntata di ieri, dalla discussione piuttosto pacata tra i due ex fidanzati Gianpaolo e Martina con la partecipazione di Andrea, il “deus ex machina” della loro rottura, in quel di Temptation island. Oggi Gianpaolo ringrazia tutti gli addetti ai lavori della trasmissione, ma di lì a poco lui e la sua ex prendono a polemizzare su certi “eccessi di comunicazione” sui social, secondo Gianpaolo eccessivi, ...

Uomini e Donne registrazione - Mara contro Luigi : interviene Lorenzo : Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi non corteggia Mara: lei non gli crede, Lorenzo contro la Fasone Oggi, Venerdì 14 Settembre 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Come la scorsa registrazione, anche oggi non si è potuto fare a meno di parlare di Luigi e Mara. I due […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Mara contro Luigi: interviene Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - trono classico : lo show del nuovo tronista Lorenzo Riccardi [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata odierna sono stati presentati gli altri due tronisti, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. I quattro nuovi protagonisti del trono classico hanno conosciuto i corteggiatori e le corteggiatrici. In studio erano presenti anche Lara e Michael, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Uomini e Donne tornerà in onda lunedì e ...

Temptation Island - il confronto finale tra Lara e Michael a Uomini e Donne [VIDEO] : Oggi pomeriggio, durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne, sono stati ospiti Lara e Michael, coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. I due, dopo l’esperienza nel reality show estivo, hanno deciso di tornare a casa da soli. Oggi c’è stato il confronto finale tra i due ex fidanzati alla presenza della conduttrice Maria De Filippi, di Filippo Bisciglia e della single Rita, che ebbe una breve ...