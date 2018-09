Uno degli incontri di pugilato più importanti dell’anno

Terzo radUno degli Alpini - domani la sfilata Oggi alle 21 in piazza Duomo Fanfara Brigata Taurinense : L'Aquila - Oggi nell'Auditorium del Parco, con la partecipazione del senatore emerito Franco Marini, commemorazione del Battaglione Alpini Monte Berico e degli Eroi aquilani della Prima Guerra Mondiale: colonnello Francesco Rossi, tenente di Vascello Andrea Bafile, capitano aviatore Emilio Pensuti Speranza. alle 21 in piazza Duomo concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. domani, domenica 16, alle 9.45, inizio sfilata da ...

Warframe : Uno dei free-to-play più popolari degli ultimi anni è in arrivo su Switch : In ambito free-to-play Warframe è indubbiamente uno dei progetti più interessanti, apprezzati e supportati degli ultimi anni e il titolo targato Digital Extremes è pronto a fare il salto verso Nintendo Switch.L'action-shooter in terza persona ha attirato più di 30 milioni di giocatori sulle varie piattaforme su cui ha debuttato e l'arrivo su Switch sarà interessante per capire se il pubblico della console ibrida sia interessata o meno a ...

Clara - il piccolo avvoltoio ucciso a fucilate in Sicilia : era Uno degli ultimi in Italia : Un giovane esemplare femmina di avvoltoio capovaccaio, chiamata Clara, è stato ucciso a fucilate a circa 10 km da Mazara del Vallo. Il 3 settembre era stata liberata a Matera perché potesse migrare in Africa. A denunciare l'episodio è il Centro rapaci minacciati in un post su Facebook con le foto del volatile impallinato.Continua a leggere

Voragine scuola : il 30 - 6 per cento degli iscritti abbandona. Uno spreco che costa miliardi : Il mondo fuori nel frattempo è diventato un altro film. Ma la scuola è rimasta in molte parti immobile». Simona Ravizza dirige una struttura contro la dispersione nel centro di Monza, per l'...

USA - Florence potrebbe raggiungere categoria 5 : milioni di americani si preparano ad Uno degli uragani più catastrofici della storia [VIDEO] : Tutto il sud-est degli USA e il Medio Atlantico sono in allerta per il potenziale impatto dell’uragano Florence, ora di categoria 4, nella seconda parte di questa settimana. I meteorologi di AccuWeather ritengono che Florence raggiungerà la costa delle Carolina o della Virginia e creerà una seria minaccia per vite e proprietà. Esiste il rischio che Florence si fermi o riduca la sua velocità mentre si avvicina alla costa, il che prolungherebbe ...

Basket – Terminato il radUno di Pinzolo degli azzurri : Nazionale A: si conclude il raduno di Pinzolo. Le impressioni degli azzurri, da Petrucci a Datome Dopo dodici giorni di raduno, si conclude il training camp della Nazionale in Trentino. Gli azzurri, che stanno preparando le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 contro Polonia (Bologna, 14 settembre) e Ungheria (Debrecen, 17 settembre) si trasferiranno domani in Germania per giocare il torneo di ...

Il 20 settembre uscirà la terza stagione di Serial - Uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni : La terza stagione di Serial, uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni, uscirà il 20 settembre in forma gratuita. Lo ha annunciato oggi la produzione del podcast, che ha anche diffuso un trailer di 8 minuti sulla nuova stagione The post Il 20 settembre uscirà la terza stagione di Serial, uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni appeared first on Il Post.

Mamma fuma una sigaretta offertale da Uno sconosciuto e crolla a terra : “Era droga degli zombie” : Ciara Tynan, 30enne irlandese, stava aspettando l'autobus con sua figlia di 18 mesi a Dublino, quando un ragazzo le si è avvicinato e le ha offerto una sigaretta già rollata. La donna per non perdere tempo ha deciso di accettarla: “È stata sicuramente la peggiore esperienza della mia vita" dice ora.Continua a leggere

Scuola - vaccini : la conta degli alunni fuorilegge/ Ultime notizie - 10mila bambini immUnodepressi : Scuola e obbligo vaccini, allontanati bambini non in regola. Ultime notizie: centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:23:00 GMT)

Migranti - scende il numero degli sbarchi - ma aumentano le vittime : Uno su 18 muore in mare : Meno sbarchi e più morti. E’ quanto emerge dall'ultimo rapporto dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) sui movimenti migratori nel Mediterraneo. Un migrante ogni 18 è annegato cercando di raggiungere l’Europa. Dall'inizio dell’anno sono circa 1.600 le vittime dei “viaggi disperati”.Continua a leggere

La popstar Mika è Uno degli invitati super vip al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : Mika è stato invitato al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez [VIDEO]che si celebrera' l’1 settembre a Noto, in Sicilia. Il cantante, con estrema felicita', ha fatto vedere nel suo profilo Instagram l’invito che gli è arrivato via posta: un cartoncino pop-up che ha definito “davvero meraviglioso”. Fedez e Mika sono amici di vecchia data perché non hanno interrotto il legame che li unisce da quando sono stati entrambi giudici a ‘X Factor’ e ...

