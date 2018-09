Una domanda in punta di labbra

"Fammi Una domanda" - Di Maio risponde su Instagram : "E' il primo vicepremier e ministro a fare questo tipo di comunicazione innovativa in Italia e probabilmente nel mondo", sottolineano dallo staff della comunicazione.

Conte in lizza per Una cattedra a La Sapienza. Lui : “Il mio ruolo istituzionale mi impone di riconsiderare la domanda” : Il presidente Giuseppe Conte replica alle polemiche innescatesi a causa della sua partecipazione a un concorso per una cattedra di Diritto Privato a La Sapienza di Roma: "A inizio anno si era avviata una procedura di trasferimento all'università di Roma, alla Sapienza, confesso che feci domanda, perché, anche avendo un bambino piccolo, ero interessato al trasferimento, ma mia nuova veste mi impone di riconsiderare questa mia posizione".Continua ...

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per Una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

La rivoluzione dell'editing genetico e Una domanda - forse - inutile : Il parere del Council on Bioethics lo lascia intendere, e meglio ancora fa 'The Economist', la più influente rivista economica al mondo, che a proposito della tecnica Crispr/Cas9 parla esplicitamente ...

PONTE MORANDI/ Quel disegno di Tommaso - 13 anni - che illumina il male di Una domanda grande : Tommaso è un bambino di 13 anni con la sindrome di Down. Ha voluto raffigurare il PONTE MORANDI crollato, come dando corpo ai suoi pensieri.

Adozione del figlio della compagna - Comune di Pesaro respinge la domanda di Una coppia lesbica. Richiesta al Viminale : Niente da fare per una coppia lesbica che ha fatto Richiesta all’anagrafe di Pesaro di trascrivere la nascita del bimbo di una delle due, come figlio di entrambe. Le donne non hanno ottenuto il riconoscimento del bambino – avuto da una partner con fecondazione artificiale all’estero tramite donatore sconosciuto – con doppia genitorialità. L’ufficio comunale ha bloccato la pratica, chiedendo l’autorizzazione alla Prefettura di ...

“Dove sono le tue tette?” – Alizè Lim e la piccante domanda social : la tennista risponde con Una foto inaspettata! [GALLERY] : Alizè Lim si è divertita a rispondere alle domande social dei follower di Instagram, facendo ricorso anche all’ironia per tenere a bada le richieste più… piccanti Nei momenti di noia, per impiegare del tempo libero oppure per la semplice volontà di interagire con i fan, diversi tennisti nell’ultimo periodo si stanno divertendo ad utilizzare la funzione di Instagram che permette ai follower di rivolgere delle domande ...

Concorsone per Dirigenti Scolastici : non Una domanda sull’educazione : Il 23 luglio si è tenuta la fase pre-selettiva del Concorsone per Dirigenti Scolastici organizzato dal Miur: una prima scrematura che selezionerà circa 9000 candidati di tutta Italia che accederanno alle fasi successive per conquistare uno dei 2500 posti di prestigio nella pubblica amministrazione. Cento, i quesiti a risposta multipla estratti a sorte tra i 4mila pubblicati a fine giugno. E di questi cento, neppure uno di ambito ...

La vita in diretta - Fausto Brizzi torna in tv dopo le accuse di molestie : nessUna domanda sul passato : In pochi si sono accorti della riapparizione in tv di Fausto Brizzi , il regista accusato di molestie sessuali da alcune interviste anonime delle Iene. dopo mesi di silenzio, Brizzi è stato ...

Cristina Plevani contro U&D : «Non partecipo. I concorrenti lì da anni - si facciano Una domanda...» : ISEO - 'Smentisco categoricamente che andrò nel programma condotto da Maria De Filippi a cercare un compagno. I concorrenti sono lì da anni: se non trovano un uomo o una donna, che si facciano una ...

'Fammi Una domanda' - il nuovo tormentone di Instagram si chiama Question Sticker : 'Fammi una domanda': da qualche giorno su Instagram pare che tantissimi utenti vogliano essere interrogati su qualsiasi argomento. Tra questi anche molti personaggi famosi [VIDEO] che sembrano rispondere senza riserve e senza vergogna ai tanti interrogativi posti dai fan. La nuova funzione che permette di fare delle domande si trova nel campo storie e ha il nome di Question Sticker. Per vedere qualche esempio è sufficiente entrare nelle storie ...