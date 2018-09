«Un Posto al Sole» | Lucio Allocca | «Io | cuore d’atleta dopo l’infarto»

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 17 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 settembre 2018: Otello (Lucio Allocca), ormai sempre più dipendente dal gioco, chiede a Filippo (Michelangelo Tommaso) di disinvestire il denaro che gli aveva affidato, in modo da riaverlo indietro… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si convince che Luigi Morace (Valerio Da Silva) sia l’amante di Vera (Giulia Schiavo), non potendo ovviamente immaginare che sia invece un ...

Un Posto al sole anticipazioni : FERRI avrà a che fare con il ricattatore! : In questi giorni a Un posto al sole Roberto FERRI avrà per la prima volta a che fare con il ricattatore Luigi Morace (Valerio Da Silva). Nonostante i fan della soap immaginassero degli sviluppi diversi, è ormai chiaro che il tycoon e Morace non sono collegati tra loro, ma ora ci sarà un equivoco e FERRI penserà che Luigi possa essere l’amante di Vera (Giulia Schiavo)… tanto che inizierà a provocarlo! Più in generale, nelle puntate di ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 14 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 settembre 2018: Mentre Valerio (Fabio Fulco) incrocia Elena (Valentina Pace) e resta colpito dalla sua bellezza, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di mantenere un atteggiamento freddo con Vera (Giulia Schiavo) e le impone un periodo di pausa. Ma riuscirà a tenere fede ai suoi propositi? Raffaele reagisce male all’esito dell’assemblea condominiale, ma Ornella e Otello ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 settembre 2018 : Valerio stregato dalla bellezza di Elena : Mentre Raffaele non si capacita del perché suo figlio non sia stato assunto, Valerio rimane incantato dalla vista della figlia di Marina.

Un Posto al sole anticipazioni - puntate dal 17 al 21 settembre 2018 : Un posto al sole, con le anticipazioni sugli episodi dal 17 al 21 settembre 2018 ci donerà un’altra settimana di colpi di scena, come solo la soap di Posillipo è in grado di fare. Durante le puntate della nuova settimana assisteremo ad un interesse particolare di Valerio appare per Elena. Roberto Ferri intanto si convincerà che Vera abbia un amante. Questo potrebbe ed i suoi dubbi sono molto Luigi Morace. Egli sta svolgendo un lavoro di ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 17-21 settembre 2018 : Vera compie un gesto estremo! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018: Filippo è nei guai, Niko mette in guardia Diego, Vera si uccide? Anticipazioni Un posto al sole: Roberto crede che Luigi sia l’amante di Vera! La ragazza, messa sotto pressione, compie un gesto disperato! Arriva il momento della resa dei conti tra Massimo ed Elena! Brutti momenti per Filippo! Cosa accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su ...

Un Posto al sole anticipazioni : OTELLO rivuole i soldi da FILIPPO. E ora? : Nei prossimi giorni a Un posto al sole si “incontreranno” due storyline che finora sono sempre state lontane, ma che comunque sono accomunate dal fatto di portare in scena entrambe il tema delle dipendenze. Proprio la dipendenza dal trading on line ha portato Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) a perdere in un colpo solo tutti i suoi soldi, compresi quelli investiti per conto terzi, e ora si ritroverà in grandi difficoltà quando ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 settembre 2018 : Giulia ha preso la sua decisione! : La Poggi ha finalmente fatto la sua scelta e sarà molto importante sia per lei che per la sua famiglia.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 settembre 2018: È il giorno in cui si terrà l’assemblea di condominio nella quale dovrebbe decidersi l’assunzione di Diego (Francesco Vitiello) come aiuto-portiere. ma le cose non vanno come Raffaele (Patrizio Rispo) aveva previsto… Dopo aver aiutato Ladi (Osas Imafidon) a far pace con suo fratello Mansur (Samba Ndiaye), Giulia (Marina Tagliaferri) è in procinto di chiudere ...

Un Posto al sole anticipazioni : la partenza di GIULIA POGGI - ci siamo… : Oltre alla vicenda di Vera Viscardi (GIULIA Schiavo), un’altra storyline che al momento sta interessando molto i telespettatori di Un posto al sole è quella legata al destino di GIULIA. Quest’ultima ha in teoria scelto di lasciare Napoli e di seguire il suo cuore, ma in pratica sembra sempre piuttosto indecisa di fronte alla prospettiva di “abbandonare” i suoi cari e raggiungere Denis (Corrado Tedeschi)… La trama, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2018 : Roberto capisce che Vera lo sta condizionando negativamente : Il Ferri deve dare suo malgrado ragione a Marina e affrontare il fatto che Vera è una presenza negativa nella sua vita. Giulia dà consigli a Ladi.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 12 settembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 12 settembre 2018: Dopo un confronto con Franco (Peppe Zarbo), Giulia (Marina Tagliaferri) riesce a convincere Ladi (Osas Imafidon) a prendere una decisione importante, ma le cose non vanno come previsto… Un incontro del tutto casuale fa sì che Beatrice (Marina Crialesi) veda Diego (Francesco Vitiello) da un altro punto di vista… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ...

