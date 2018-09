Un calciatore del Torino nel cuore di Sara Affi Fella? L’ex tronista incastrata da uno

Lega Pro - presentato Passaporto Elettronico Sanitario del calciatore : La Lega Pro investe sulla salute dei propri atleti. È in fase di lancio la fase di start up del progetto relativo al Passaporto Elettronico Sanitario del Calciatore , PSEC, che come finalità ...

Un hater minaccia i figli di Bonucci : la risposta del calciatore attira la solidarietà di tutti : Il suo passaggio, dalla Juve al Milan e ritorno, è stato uno dei casi più eclatanti del calciomercato. Leonardo Bonucci, calciatore della vecchia signora e della nazionale italiana, ha la corazza dura, resistente agli insulti sui social e agli attacchi degli haters. Ma questa volta non è riuscito a resistere. Quando esulta Leo mima con la mano una centrifuga davanti alla bocca, come a voler suggerire di sciacquarla prima di ...

Infortunio Vrsaljko - il calciatore dell’Inter costretto al cambio : Infortunio Vrsaljko – Si sta giocando la gara di Nations League, in campo Spagna e Croazia che stanno regalando emozioni. La Croazia va vicina al gol poi sale in cattedra la Spagna che trova il vantaggio con Saul, poi doppia prodezza di Asensio, l’attaccante del Real Madrid è uno spettacolo e devastante, magie per il calciatore spagnolo. Al 19′ tegola per la Croazia e per l’Inter, out Vrsaljko a causa di un problema al ...

Infortunio Ilicic - le ultime importanti novità sul calciatore dell’Atalanta : Infortunio Ilicic – Dopo un importante avvio di stagione l’Atalanta ha dovuto fare i conti con qualche passo falso e principalmente con l’eliminazione in Europa League, un grande assente è stato il calciatore Ilicic, pedina fondamentale per il tecnico Gasperini. importanti aggiornamenti nelle ultime ore, lo sloveno sta meglio e punta ad un rientro immediato, difficile ma non impossibile un recupero contro la Spal, più ...

Ex calciatore del St. Etienne ucciso a 19 anni : PARIGI. Non aveva più dato notizie alla sua società dallo scorso giugno e, dopo il periodo di formazione durato 5 anni, William Gomis aveva lasciato il Saint-Etienne. Il giovane calciatore, a soli 19 ...

Chiesa alla Juventus? / Ultime notizie : corsa a 3 per il calciatore della Fiorentina - piace anche a Milan e... : Federico Chiesa continua ad essere uno degli obiettivi delle big sul calciomercato. È corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter mentre sembrano tagliate fuori Napoli e Roma.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Inghilterra-Spagna - come sta Shaw? Il primo aggiornamento sulle condizioni del calciatore dopo lo scontro con Carvajal : Luke Shaw protagonista di un duro scontro con Dani Carvajal durante Inghilterra-Spagna a Wembley: il primo aggiornamento sulle condizioni di salute del calciatore inglese Luke Shaw, calciatore del Manchester City, si è scontrato duramente durante l’incontro di Nations League tra Inghilterra e Spagna con Dani Carvajal (VEDI IL VIDEO QUI). Al 47′ minuto di gioco, dopo lo scontro fortuito con difensore del Real Madrid, Shaw ha ...

Marcelo-Juventus - parla il calciatore del Real Madrid : i dettagli : Marcelo è stato accostato a più riprese alla Juventus dopo l’arrivo in bianconero del suo grande amico Cristiano Ronaldo “Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo”. Marcelo è tornato a parlare delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Alla tv ufficiale del Real Madrid, il terzino ha spiegato quanto accaduto: “È un bene affrontare questo ...

Uno studio inglese svela : Shevchenko coi prezzi d’oggi sarebbe il calciatore più costoso della Premier : Se il trasferimento di Andriy Shevchenko al Chelsea fosse andato in scena in questi anni, sarebbe stato il più costoso di sempre Il flop Andriy Shevchenko al Chelsea sarebbe il giocatore più costoso della Premier League, con un valore rapportato di 144.4 milioni di sterline, se fosse avvenuto oggi. L’attaccante ucraino è passato al Chelsea dal Milan per 29,4 milioni di sterline nel 2006, ma l’enorme inflazione del mercato dei ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo? Il calciatore del Real twitta… : Lo scambio Alex Sandro-Marcelo sta facendo molto discutere in queste ore, la Juventus ed il Real sono davvero in contatto per i due terzini? Nelle ultime ore, in ambito di calciomercato, si fa un gran parlare della voce in merito ad uno scambio tra Juventus e Real Madrid. Alex Sandro-Marcelo, questi i calciatori in ballo, ma a quanto pare nulla di vero bolle in pentola, almeno a detta di Marcelo, il quale ha twittato facendo scatenare i ...