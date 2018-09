Ue | Savona | Draghi abile e valente ma istituzioni vanno regolate

Paolo Savona ha precisato il suo giudizio su Mario Draghi : 'Un valente presidente' : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha precisato il suo giudizio sull'operato di Mario Draghi, spiegando che è stato 'un valente presidente' della Bce' che ha dovuto superare i vincoli ...

Così Draghi risponde al documento di Savona : Roma. Non è vero che il governo ha parlato tanto e non ha fatto nulla. Perché senza atti ufficiali, solo con annunci e dichiarazioni avventate, ha già danneggiato l’economia italiana: “Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto danni”, ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. Dopo aver

Paolo Savona - a luglio il faccia a faccia con Mario Draghi a Francoforte : cosa si sono detti : Dopo tanto clamore quando era stato indicato come ministro dell'Economia, Paolo Savona è diventato, da titolare degli Affari Europei , uno dei ministri più silenti del governo giallo-verde. Una sola intervista ai giornali in quasi due mesi. Non sorprende, dunque, ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Savona su euro e 'piano B' : "Dobbiamo esser pronti a tutto". Incontrerà Draghi : L'assenza di pieni poteri della Bce sul cambio causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che accadono fuori dall'...

Governo : Savona oggi da Draghi - Bce abbia pieni poteri su cambi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se alla Bce non viene consentito pieno e autonomo esercizio di prestatore di ultima istanza, i mercati monetari e finanziari dell’eurozona, in particolare i debiti sovrani, restano esposti ad attacchi speculativi di diversa origine senza che essa possa agire in contrasto”. Lo ha detto Paolo Savona in audizione alla commissione Affari Ue al Senato.C’è “la necessità di ...