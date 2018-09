Ucraina | chi si ricorda più della guerra? Reportage dal fronte dimenticato d’Europa

Uomo di Manafort aveva chiesto ad Obama di "non lasciare l'Ucraina ai russi" - Politico - : Un membro della campagna lobbistica organizzata da Paul Manafort, l'ex direttore della campagna elettorale di Trump, nel 2013 aveva inviato un messaggio al presidente degli Stati Uniti Barack Obama in ...

Nations League - Ucraina di ‘rigore’ : Slovacchia ko nel finale : Continua il programma della Nations League, la giornata di oggi si è aperta con il successo dell’Ucraina contro la Slovacchia. Il match sembrava indirizzato verso lo 0-0, poche occasioni da gol, poi la svolta nei minuti finali, calcio di rigore per l’Ucraina, Yarmolenko non sbaglia e firma il definitivo 1-0. Beffa per la Slovacchia, l’Ucraina a punteggio pieno con 6 punti in classifica. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Nations League - i risultati di oggi in diretta. Ucraina-Slovacchia 0-0 LIVE : risultati e tabellini dei match di Nations League di domenica 9 settembre: l'anticipo vede impegnata la Slovacchia di Hamsik e Skriniar, in campo contro l'Ucraina. Serie B, gruppo 1 Ucraina-Slovacchia ...

PRONOSTICI UEFA NATIONS LEAGUE 2018 / Scommesse e quote : focus su Ucraina Slovacchia (oggi 9 settembre) : PRONOSTICI UEFA NATIONS LEAGUE 2018: le quote e le Scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Ucraina - Chiesa Mosca minaccia rottura : 22.58 Il Patriarcato di Mosca minaccia di rompere i rapporti con il Patriarcato di Costantinopoli se questo concederà l'autocefalia agli ortodossi ucraini: lo ha affermato il metropolita Ilarion, responsabile delle relazioni esterne e di fatto numero due della Chiesa ortodossa russa. Ieri il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo - considerato un primus inter pares tra i capi delle Chiese ortodosse - ha nominato due esarchi a Kiev: una mossa ...

Ucraina - furgone si schianta contro camion : l’incidente è terrificante [VIDEO] : L’incredibile impatto tra un furgone ed un camion è stato immortalato nei pressi della cittadina Ucraina di Milushi Un terribile incidente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza situate su una strada del paese ucraino di Milushi nel distretto di Lutsk. Le immagini ci mostrano il tremendo impatto tra un furgone ed un camion che proseguiva in senso opposto. Dopo il fortissimo urto, il furgone viene sventrato proprio dal lato ...

Morte di Zakharchenko : Russia e Ucraina si incolpano/ Ultime notizie : chi ha ucciso il leader di Donetsk? : Aleksandr Zakharchenko, leader separatista di Donetsk ucciso in una esplosione: si è trattato di un attentato? La Russia punta il dito contro il governo di Kiev.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Kirill e Bartolomeo - "summit" in chiaroscuro sulla questione Ucraina : 'La conversazione', ha detto il primate dell'Ortodossia russa, 'è stata molto buona, ci si è fatti carico della responsabilità per lo stato dell'Ortodossia nel mondo, ma anche per la condizione delle ...

Ucraina - hacker russi spiano la Chiesa ortodossa/ Fancy Bear - intrusioni negli account di diversi metropoliti : Le mail dei maggiori leader religiosi della Chiesa ortodossa Ucraina sarebbero state spiate da hacker russi, nell'ambito del conflitto che vede coinvolti Ucraina e russia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:33:00 GMT)

BERLINO - VERTICE MERKEL-PUTIN/ Siria - Ucraina e gas con Trump sullo sfondo : gli Usa rischiano l'Europa : BERLINO, VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:48:00 GMT)

Previsioni Meteo Autunno 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : tempeste e nubifragi in Italia - caldo dal Regno Unito all’Ucraina e rischio incendi in Scandinavia : Dopo un’estate calda per gran parte dell’Europa occidentale e parti delle Isole Britanniche, il caldo continuerà a farsi sentire anche in Autunno. Condizioni di caldo e tempo asciutto terranno la Scandinavia in grande allerta per gli incendi per tutta la stagione, mentre dall’Italia alla Grecia i Meteorologi di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, prevedono un cambiamento verso condizioni più umide. caldo fino ad ottobre ...

Dall'Ucraina : Monchi segue un classe 2000 del Dnipro : Monchi continua a monitorare i giovani talenti in giro per il mondo. Secondo fcDnipro.com , il ds della Roma sta seguendo Vladyslav Supriaga, classe 2000 del Dnipro Dnipropetrovsk. Il giovane è nel mirino anche di Ajax e Lipsia, che hanno già presentato un'...

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...