Uccide la moglie e si toglie la vita | tragedia nel Pollino

Potenza - Uccide moglie poi si suicida : 12.48 Un 41enne ha ucciso la moglie di 30 anni a colpi di pistola, poi con la stessa arma si è sucidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto a Cersosimo, un piccolo paese in provincia di Potenza . Sembra che il loro matrimonio fosse in crisi. Il cadavere della donna è stato trovato nella sua automobile. Con lei c'era la madre, rimasta ferita. Il corpo dell' uomo, guardia giurata, era vicino alla loro abitazione.

Usa - Uccide moglie e altre 4 persone - poi fugge e si suicida : Un uomo ha ucciso la moglie e altre quattro persone a Bakersfield, in California, togliendosi poi a sua volta la vita. Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in un'...

Papà Uccide le 3 figlie piccole - la moglie e la suocera : «Eravamo troppi e non c'erano abbastanza soldi» : Erano "troppi" e la famiglia aveva gravi problemi economici. Per questo motivo Anthony Harvey, 24enne di Morley, a nord-est di Perth, in Australia, ha sterminato i suoi cari uccidendo le sue tre figlie piccole (due gemelline di un anno e una bimba di 3), sua moglie di 47 anni e la nonna di 74.--Un delitto che ha scioccato tutto il paese. Pare che l'uomo, che lavorava con la moglie in una ditta di giardinaggio, stesse attraversando un momento ...