Trento | vendevano dati a investigatori privati | 9 arresti tra forze dell’ordine in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) Sarà anche una corruzione a basso potenziale, qualche migliaio di euro pagati in cambio di informazioni, eppure quella che la magistratura dista scoprendo è una ragnatela preoccupante. Perché Carabinieri, Polizia e uomini della Finanza delle province di Roma, Foggia e Bolzano sono finiti in manette, o sono stati denunciati, perché al soldo di un’agenzia investigativa con sede legale a Bolzano. E’ stato l’accesso alle banchein uso alledell’ordine a smascherare l’intrallazzo, confermato da comunicazioni via Telegram e WhatsApp. Notizie che attengono al segreto d’ufficio o alla sfera privata delle persone erano cedute in cambio di soldi, secondo un tariffario preciso. Gli arrestati sono nove, i denunciati sette. L’agenzia investigativa nel mirino ha sede a Bolzano ed è stata fondata vent’anni fa da Mauro Delmarco che, ...