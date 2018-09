Tre Play 30 Special e Unlimited disponibili anche per i clienti Iliad

Più grande e meglio? Smartphone Huawei con display olTre i 7 pollici in arrivo : Uno Smartphone Huawei più grande che mai è in arrivo, per la gioia degli amanti dei phablet (o sarebbe meglio dire tblet) e non dei nostalgici dei device del passato (quelli si) che stavano davvero nel palmo di una mano. Del prossimo passaggio abbiamo la quasi assoluta certezza, vista la recente certificazione di un dispositivo dal più che grosso display via TENAA. Come ci segnala il blog PhoneArena, hanno appena superato l'importante ...

Niente campagna single-player in Call of Duty : Black Ops 4? Treyarch ha preferito concentrarsi sulle "esperienze di gioco social" : Mentre sembra esserci stata un'accoglienza molto positiva per Call of Duty: Black Ops 4, la mancanza di una campagna per giocatore singolo continua a suscitare dubbi in molti giocatori.Una storia piena d'azione è stata parte del franchise di Call of Duty per anni, quindi non vedere la modalità nell'ultimo gioco potrebbe creare qualche problema soprattutto ai fan di vecchia data.Nell'ultima video intervista di Game Informer, il design director ...

Se avete deciso di passare a Tre o a Wind, abbiamo buone notizie per voi: sono disponibili, infatti, due interessanti offerte con chiamate e Internet

Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus potrebbero arrivare tra la fine del primo e l'inizio del secondo trimestre del prossimo anno, ma senza il "fratellino" Moto G7 Play: diamo uno sguardo alle prime possibili specifiche tecniche e alle prime ipotesi sui prezzi.

Ancora attivabili Tre Play 10, 20, 15 Special, 30 Special, 30 Unlimited e PosteMobile CREAMI Revolution e PM Super Ricarica Exclusive Edition. I prezzi variano in base all'operatore di provenienza.

Entrambe offrono minuti illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 3G, a differire è il costo mensile: 7 euro nel primo caso, 5 euro nel secondo

Honor ufficializza 8X e 8X Max: Smartphone con Display enorme, notch, caratteristiche da fascia medio-bassa e molto economici Honor 8X e 8X Max ufficiali: Display oltre 7 pollici e prezzi da 180 euro Honor annuncia ufficialmente due mega smartphone, 8X e 8X Max, che sono i due nuovi dispositivi dell'azienda Cinese caratterizzati da un bel […]

Il primo smartphone Samsung Galaxy dotato del sensore di impronte nel display potrebbe fare il proprio debutto sul mercato cinese.

Italia-Polonia in diretta tv su Rai Uno : probabili formazioni - sTreaming su RaiPlay : Dopo un'estate disastrosa e senza Coppa del Mondo, la nazionale italiana provera' a ripartire dalla Nations League. Si tratta del nuovo torneo organizzato dalla UEFA con l'intento di sostituire le amichevoli con delle partite ufficiali. Il meccanismo della competizione [VIDEO] è piuttosto semplice. Cinquantacinque squadre sono state inserite in 4 diverse leghe stabilite in base al ranking con all'interno vari gironi composti da tre nazionali. ...

Lazio - Lotito blinda i Tre top player : rinnovi record : Immobile arriverà a toccare i 3 milioni di euro a stagione, aumento notevole anche per Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Ci sono più di 80 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 42 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana?

Samsung - smartphone con display pieghevole a novembre?/ Ultime notizie : poTrebbe deludere molti - ecco perchè : Galaxy X, smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Bloodroots : svelati Tre minuti di video gameplay : Bloodroots è un titolo action in stile Hotline Miami ambientato durante il periodo della colonizzazione americana.Il gioco, in uscita su PC nel 2019, si è mostrato in tre minuti di video gameplay tramite il quale abbiamo occasione di vedere qualche scena d'azione nonché il qualche divertente scena di combattimento.Nei diversi livello dovremo farci spazio tra i nemici facendo piazza pulita di tutto e tutti, sfruttando inoltre anche gli elementi ...