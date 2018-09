Tragedia familiare | figlio uccide il padre a coltellate Ma è giallo | è andata davvero

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) Sabato pomeriggio di sangue in Italia. Dopo ladi questa mattina a Potenza, dove si è consumato un terribile omicidio-suicidio con un uomo e una donna morti, l’ennesimo fatto di sangue arriva dal nord-est italiano.a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri. A darne notizia è Il Gazzettino che spiega come ad aver ucciso l’uomo potrebbe esser stato ildel ristoratore. Il 73enne è stato trovato in una pozza di sangue.Il medico legale sta procedendo proprio adesso con le prime verifiche sul corpo della ...