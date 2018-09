Tradimento con una bambola | i magistrati possono definirlo adulterio

Blastingnews

(Di sabato 15 settembre 2018) Recentemente in Italia hanno aperto due case del piacere, una a Torino gia' chiusa e l'altra a Napoli, dove invece di donne in carne e ossa ci sono delle bambole. Secondo un avvocato che si occupa di diritto familiare anche il rapporto con le bambole, stando alla più recente giurisprudenza, è considerabilee può portare una coppia a divorziare. D'altra parte, avere l'amante di questi tempi è sempre più complicato, in quanto costa molta più attenzione rispetto al passato: le nuove tecnologie hanno accorciato le distanze e l'infedelta' è più facile da scoprire. Probabilmente, anche per questo in Italia sono nate delle location dove consumare un rapporto con delle bambole, simili alle persone. Le meretrici di silicone Molti non capiranno questa novita', storceranno il naso, eppure essa è una pratica gia' molto diffusa in Oriente. Come tutte le novita' VIDEO che ...