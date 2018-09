Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi | bufera sul Ministro

blogo

: Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi: bufera social sul ministro - Politica111 : Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi: bufera social sul ministro - polisblogit : Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi: bufera social sul ministro - StefanoExpoEU : Toninelli sorride con in mano il plastico del ponte. Comprendetelo,non si era concentrato abbastanza per capire che stava facendo #Toninelli -

(Di sabato 15 settembre 2018) IlDaniloospite da Vespa posante dialdel nuovoe scatta la polemica. Ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco dei 5 Stelle,mentre maneggia il modellino delcrollato il 14 agosto, dimenticando forse per un attimo le 43 vittime e tutti problemi per gli sfollati e per un’intera Città.viene ritrattonte da varie angolazioni in quello che una volta il M5s definiva "il salotto dell’establishment" come qualche utente fa notare sui social. "Il solito salotto, i soliti modellini, le solite facce: questo è tutto ciò che resta dopo trenta giorni dal disastro di Genova" commenta il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni.Ma è su Twitter che lasocial impazza pernte di fonte aldel, tra chi lo accusa di ridersela e ...