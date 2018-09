' Ti hanno fregato' | ' mi spiace ma ' | Marco Liorni massacrato in diretta

"Leghisti rozzi - minorati - ignoranti" E intanto hanno fregato la Sinistra : Trogloditi, minorati mentali, ignoranti, rozzi ... questi i principali epiteti rivolti agli esponenti della Lega dal popolo di Sinistra , quando si tratta di obiettare sulle politiche dell'esecutivo e non si possono tirare in ballo le accuse di razzismo, fascismo et similia. Segui su affaritaliani.it

“Oh no - mi hanno fregato”. Prenota la vacanza dei sogni a Riccione ma finisce in grossi guai : Aveva trascorso l’anno intero ad aspettare quel momento, il giorno in cui avrebbe finalmente spernacchiato i colleghi di lavoro e sarebbe partito per concedersi una bella vacanza in riva al mare, lasciandosi alle spalle la routine quotidiana alla ricerca di un po’ di sano refrigerio. Eppure le cose per questo giovane sfortunatissimo non sono andate affatto come previsto: il ragazzo aveva infatti Prenotato un lussuoso ...