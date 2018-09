Terrorismo | foreign fighter italiano pro-curdi | perquisizioni in Sardegna

agi

: #Terrorismo: scoperto foreign fighter italiano, perquisizioni in #Sardegna - SanMarino_RTV : #Terrorismo: scoperto foreign fighter italiano, perquisizioni in #Sardegna -

(Di sabato 15 settembre 2018)sono scattate questa mattina innei confronti di un foreign fighterche ha combattuto con le milizie curde in Siria e in Iraq e di altri due soggetti, sempre italiani, tutti residenti nell'isola. L'operazione è il frutto di un'indagine dell'Antidella Polizia e della Digos di Nuoro sulle attività di combattimento all'estero. Il foreign fighter si chiama Pierluigi Caria e nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto in quanto dalle indagini, coordinate dalla Dda di Cagliari, è emerso che stava per ripartire per l'Iraq per poi raggiungere la Siria. I tre italiani sono residenti nelle province di Cagliari e Nuoro. Le indagini nei loro confronti sono partiti dalla diffusione in rete di una foto in cui si vedono due miliziani, in tuta mimetica e con ...