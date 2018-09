Tenta di rubare in farmacia | fermata dalla titolare

Tentano di rubare fontana dell'acqua pubblica : arrestati 2 stranieri : Due cittadini stranieri, un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 entrambi già noti alle forze dell"ordine per diversi reati contro il patrimonio, sono stati arrestati all"alba di ieri dai carabinieri mentre stavano tentando di rubare una pesante fontana in ferro dell"acqua pubblica presente in piazza Scirola a Castel di Lama, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.Colti sul fatto, i due malviventi sono stati immediatamente bloccati ...

Tentano di rubare bottiglie di vino al Club 84 : due arresti al Valentino : Hanno sollevato una grata accanto a corso Massimo D'Azzeglio, sono entrati negli scantinati e da qui hanno raggiunto il magazzino del Club 84. I poliziotti, arrivati nel giro di una manciata di minuti ...

Scicli - Tenta di rubare in un appartamento : arrestato : Un tunisino di 37 anni e' stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Scicli per tentato furto aggravato. Ha tentato di svaligiare appartamento

Tenta di rubare un computer da 1.500 euro al Globo di Busnago : arrestato : Ha cercato di rubare un pc portatile del valore di 1.500 euro al centro commerciale Il Globo di Busnago ed è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Vimercate . E' accaduto venerdì 31 agosto: ...

Milano - Tenta di rubare 12 libri alla Feltrinelli : di cognome fa Leopardi : E' stato bloccato con i volumi prima che riuscisse a uscire dal negozio di piazza Piemonte. Denunciato per tentato furto

Tenta di rubare un'ambulanza dall'ospedale - era ubriaco - denunciato : Tenta di rubare un'ambulanza dall'ospedale, era ubriaco, denunciato. I poliziotti della Volante , impegnati in servizio di controllo del territorio nella zona dell'ospedale Santa Maria della ...

ASSISI - Tenta DI RUBARE RAME NEL CIMITERO : ASSISI I poliziotti del Commissariato di ASSISI impegnati in servizio di controllo del territorio e per la prevenzione dei furti, sono intervenuti in tarda serata presso il CIMITERO di Capodacqua, in ...

Ladro Tenta di derubare una escape room - ma rimane intrappolato. Costretto a chiamare la polizia : Nessuno vorrebbe mai rimanere intrappolato in una escape room, ovvero in una di quelle stanze da gioco in cui i partecipanti devono trovare una via d'uscita attraverso enigmi e indovinelli. Nessuno vorrebbe mai rimanere rinchiuso là dentro, figuriamoci un Ladro. È quanto, però, è accaduto ad un malvivente americano, incappato per sbaglio in una camera del genere e Costretto poi a chiamare - lui stesso - la polizia per ...