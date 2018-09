Te lo dico pianissimo | la commedia italiana che fa sorridere e riflettere

Te lo dico pianissimo - la famiglia arcobaleno raccontata con garbo e leggerezza : C’era una bella aria di complicità e allegria tra il cast di Te lo dico pianissimo, la nuova opera di Pasquale Marrazzo in uscita nelle sale dal 13 settembre. Lo si è capito all’anteprima stampa milanese dove gli attori protagonisti si sono ritrovati per presentare il film e rispondere alle domande e alla curiosità degli invitati. E quella stessa complicità e allegria la si ritrova per intero nella commedia onirica (così la definisce ...