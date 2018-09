: Tajani 'boccia' Moscovici:'Non offenda' - NotizieIN : Tajani 'boccia' Moscovici:'Non offenda' - TelevideoRai101 : Tajani 'boccia' Moscovici:'Non offenda' - Mauro_Boccia : RT @pentotaldoll: #15settembre #bcomesabato SE VOLETE ANCORA PERSONE COME @Antonio_Tajani IN GIRO PER L'@EU_Commission VOTATE PURE ALLE EUR… -

"A me non piace quello che ha detto: quello non è un linguaggio consono a un Commissario europeo, non deve aggredire o offendere un Paese membro, qui non ci sono dittatori. Il nostro è un Paese democratico". Così il presidente del Parlamento Ue, Antonio, a Potenza per gli Stati generali FI in Basilicata, ha replicato alle parole disull'Italia. "Gli insulti vanno respinti al mittente", ha aggiunto.(Di sabato 15 settembre 2018)