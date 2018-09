Taekwondo | Polish Open 2018 | Antonio Flecca e Martina Corelli si fermano ai quarti a

Taekwondo - Polish Open 2018 : Simone Alessio ed Erica Nicoli guidano la pattuglia italiana nella contesa per il podio : La stagione del Taekwondo riparte dopo la pausa estiva. Ed è Varsavia ad ospitare la prossima importante competizione, che vedrà entrare in scena gli atleti delle categorie senior, junior e cadetti tra sabato 15 e domenica 16 settembre nel Polish Open 2018, torneo di categoria G-1 che assegna punti per il ranking mondiale, utile per presentarsi nelle posizioni di vertice in vista delle gare che valgono per il ranking olimpico. Al cospetto di ...