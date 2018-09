Superbike | spettacolare incidente per Chaz Davies a Portimao | la Ducati del gallese

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) Scivolata senza conseguenze pernella terza sessione di prove libere del Gp di, ladelprende fuoco dopo una perdita d’oliotantoquanto innocuo per, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp didel Mondiale di. Ilha perso il controllo della suadopo nove minuti dell’inizio delle FP3, lasciando andare la sua moto (avvolta dalle fiamme) verso la via di fuga. Nessuna conseguenza per, rialzatosi immediatamente e senza danni al proprio corpo. La sessione è stata fermata per qualche minuto, per poi riprendere una volta pulita la pista. RED FLAG The race has had to be stopped as there’s smoke everywhere coming out of’ bike pic.twitter.com/zrriHpBlER — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 settembre ...