Superbike | Rea vince Gara 1 a Portimao Melandri secondo

Superbike Portimao : il cannibale Rea vince Gara 1! : Portimao - Rea in versione 'cannibale' domina e vince anche in Portogallo. Il campione del mondo è stato perfetto e ha trionfato in Gara 1 staccando Melandri, arrivato 2°. A nulla è valsa la strenua resistenza dell'italiano, che al via era parso per un attimo in grado di dire la sua. 3° ...

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea riparte dominando gara-1 davanti a Melandri e van der Mark - e vola verso il titolo : Il campione del mondo inizia a forzare prima con un 1:42.6, quindi con 1:42.3 e 1;42.4 ma Melandri non molla e rimane a 3-4 decimi. Savadori si stacca leggermente, mentre Davies inizia a puntare il ...

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea riparte dominando gara-1 davanti a Melandri e van der Mark - e vola verso il titolo : Il Mondiale Superbike 2018 torna dopo la lunga sosta estiva, ma la sostanza non cambia: Jonathan Rea (Kawaasaki) prosegue nel suo dominio incontrastato e vince in scioltezza anche la gara-1 del Gran Premio del Portogallo 2018 (la 65esima in carriera, quinta consecutiva). Il tre volte campione del mondo con questo successo si porta ormai ad un passo dal suo poker iridato, portando il suo margine in classifica generale ad oltre 100 punti sugli ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : in pista per gara-1 (Portimao - Gp Portogallo) : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Portogallo a Portimao: cronaca e vincitore, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Superbike - GP Portogallo 2018 : risultati e classifica qualifiche. Eugene Laverty in pole davanti a Rea e Melandri. Ottimo 4° Savadori - Davies partirà solo 14° : L’irlandese Eugene Laverty ha conquistato la pole position del GP di Portogallo 2018, quartultimo round del Mondiale Superbike. L’alfiere dell’Aprilia ha demolito il record della pista di Portimao con un fantastico 1:40.705 ottenuto al secondo giro del primo run della Super pole 2, appena sufficiente per precedere il leader del campionato Jonathan Rea di 0.060. Al terzo posto si è classificato Marco Melandri con la Ducati, ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv Superpole e gara 1 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Portogallo a Portimao: cronaca e vincitore, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:50:00 GMT)

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : Melandri sorprende nella Fp3! Gp Portogallo Portimao : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:59:00 GMT)

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : Rea si conferma in Fp2! Gp Portogallo Portimao : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming video e tv : al via la Fp2! Gp Portogallo Portimao : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Diretta Sbk 2018 / Superbike - info streaming video e tv : in pista per la FP1! Gp Portogallo Portimao : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Fp1 Fp2 e Fp3 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 02:50:00 GMT)

Superbike - GP Portogallo 2018 : Jonathan Rea pronto ad avvicinarsi al quarto titolo - Davies e Sykes acciaccati dopo la pausa : Dove eravamo rimasti? E’ proprio il caso di chiederselo parlando del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, su due ruote, torna infatti a far risuonare i propri motori dopo oltre due mesi di stop dall’ultimo impegno a Misano. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli il “Cannibale” Jonathan Rea aveva dato ancora una volta un saggio delle sue qualità in sella alla Kawasaki. Una doppietta che ha ...

Superbike - Rea "saluta" Bautista : «È molto veloce ma non sempre regolare» : TORINO - L'ufficialità è già arrivata: Alvaro Bautista sarà pilota ufficiale della Ducati in Superbike nel 2019. Un campionato dominato negli ultimi anni dal campionissimo Jonathan Rea, che si ...

Superbike - Rea : «Bautista è veloce ma irregolare» : ROMA - L'ufficialità è già arrivata: Alvaro Bautista sarà pilota ufficiale della Ducati in Superbike nel 2019. Un campionato dominato negli ultimi anni dal campionissimo Jonathan Rea, che si appresta ...