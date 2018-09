Superbike | GP Portogallo 2018 | risultati e classifica qualifiche Eugene Laverty in pole

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv Superpole e gara 1 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Portogallo a Portimao: cronaca e vincitore, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:50:00 GMT)

Superbike - Anthony West positivo a un controllo antidoping. Out nel GP Portogallo : Una brutta notizia arriva da Portimao dove nel weekend si corre il GP del Portogallo 2018, tappa del Mondiale Superbike. Anthony West, impegnato nel campionato Supersport, è infatti risultato positivo a un controllo antdoping ed è così stato provvisoriamente sospeso da ogni competizione. Il 37enne australiano, che aveva fallito un controllo anche nel 2012 quando correva in Moto2 e che ha disputato ben 239 Gran Premi nel Motomondiale, non sarà ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Fp1 Fp2 e Fp3 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 02:50:00 GMT)

Superbike - GP Portogallo 2018 : Jonathan Rea pronto ad avvicinarsi al quarto titolo - Davies e Sykes acciaccati dopo la pausa : Dove eravamo rimasti? E’ proprio il caso di chiederselo parlando del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, su due ruote, torna infatti a far risuonare i propri motori dopo oltre due mesi di stop dall’ultimo impegno a Misano. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli il “Cannibale” Jonathan Rea aveva dato ancora una volta un saggio delle sue qualità in sella alla Kawasaki. Una doppietta che ha ...

Superbike – Tutto pronto per Portimao : la Ducati in Portogallo per il 10° appuntamento : L’attesa è finita: il team Aruba.it Racing – Ducati torna in pista a Portimão A quasi due mesi di distanza dall’ultimo round, svoltosi davanti al pubblico di casa a Misano, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Portimão (Portogallo), teatro del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018. Il tracciato portoghese, ricco di saliscendi e particolarmente impegnativo, ha ospitato due giorni di ...