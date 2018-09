' Su Genova non tollereremo un' ora di ritardo' | Toti

Crollo Genova - Conte : "Non abbiamo ceduto a ricatto di Autostrade : Genova,, askanews, - "Qualcuno ha detto 'ma non c'è il commissario'. Dieci giorni dall'entrata in vigore dal decreto ci sarà il commissario, con mio decreto. E' un commissario che avrà pieni poteri, ...

Genova - Toti avverte il governo : “Non tollereremo un’ora di ritardo - per nessuna ragione” : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, avverte il governo sui tempi della ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova: "Se i tempi non saranno quelli previsti, ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani. Non tollereremo un’ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo".Continua a leggere

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Genova - scontro duro sul decretino varato dal governo e il commissario che ancora non c'è : A un mese dalla tragedia di Genova il governo cosa ha sfornato un "decretino", con alcune misure per gestire l'emergenza ma due buchi clamorosi: non c'è ancora il nome del commissario straordinario e nemmeno l'affidamento per la ricostruzione del viadotto. Né, tantomeno, si parla della revoca della concessione ad Autostrade, tanto sbandierata a macerie ancora calde. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, manifesta un certo nervosismo: "Il ...

Genova : la ricostruzione che non parte : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto su Genova con i primi aiuti ai cittadini, ma a un mese dalla tragedia manca la nomina ufficiale del commissario per la ricostruzione - che potrebbe essere Titti Postiglione, già dirigente della Protezione civile, in prima linea ai tempi del terremoto del Centro Italia, e moglie del capo della Polizi...

Ponte Morandi - un mese dopo. Mattarella : "Genova non attende auguri - ma scelte concrete" : Un mese dopo il crollo, dopo un mese con tante polemiche, Genova "attende scelte concrete". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento sul Secolo XIX e sulla Stampa, parlando di una "tragedia inaccettabile" a cui bisogna reagire. "Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti" afferma il capo dello Stato."Ricostruire è un dovere. Ritrovare la ...

Genova - via libera a decreto urgenze Conte : il commissario ancora non c'è : Sembrava che il decreto sul ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto 'urgenze' - su Genova, Ischia ...