Strage del 2 Agosto | si accelera sui mandanti | la traccia dei conti di Gelli

Città del Messico - finti mariachi fanno una Strage : 3 morti e 7 feriti/ Ultime notizie - guerra fra cartelli? : Città del Messico, finti mariachi fanno una strage: 3 morti e 7 feriti. Ultime notizie, guerra fra cartelli? Pesantissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta in piazza Garibaldi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Strage di via d’Amelio - perquisito il giornalista che scrisse dell’indagine sul depistaggio dei poliziotti : Nel marzo scorso scrisse per primo che le indagini sul depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso subisce una perquisizione in casa. La procura di Catania ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica: è in corso una perquisizione nell’abitaione del cronista e un controllo del suo computer personale. Palazzolo è indagato per rivelazione di notizie dopo l’articolo con il quale a ...

Strage di via D'Amelio - perquisizione a casa del cronista che rivelò l'inchiesta sul depistaggio Scarantino : Sequestrato il telefono di Salvo Palazzolo. A marzo l'articolo che diede atto della chiusura dell'indagine su tre poliziotti

La Strage del venerdì sera : schianto nella notte - morti tre ventenni : schianto nella notte. Tre ragazzi, di 19 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale a Guanzate, nel Comasco. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 su cui viaggiavano insieme ad un quarto ...

Venezia 75 - Paul Greengrass ricorda la Strage del 22 July : Il cinema del reale, oggi, è più che mai necessario. Lo si può dire soprattutto dopo aver visto 22 July di Paul Greengrass, molto apprezzato da pubblico e critica a Venezia 75, dove è stato presentato in concorso. Quella citata nel titolo è un data tristemente ricordata non solo in Europa, ma in tutto il mondo: il 22 luglio del 2011, in Norvegia, l’estremista di destra Anders Breivik fece esplodere una bomba davanti all’ufficio del ...

Il "22 luglio" a Utoya la Strage della solitudine di un numero zero : One of Us, uno di noi. Si chiamava così il libro che Asne Seierstad, inviata norvegese di Newsweek nei teatri di guerra del mondo, scrisse per raccontare la strage di Utoya del 22 luglio del 2011. Quel giorno Anders Breivik, che si definiva un "soldato politico" al servizio della civiltà occidentale minacciata dall'immigrazione incontrollata e dal multiculturalismo, fece esplodere a Oslo un'autobomba davanti alla sede ufficiale del primo ...

22 Luglio - la Strage di Utøya con gli occhi del cinema necessario di Paul Greengrass : “Nel 2011 le affermazioni di Breivik sortirono orrore - oggi sono mainstream” : Il cinema necessario di Paul Greengrass. Talmente urgente da rivolgersi Netflix per la più estesa visibilità possibile. Detto fatto, il suo 22 July sarà visibile sul gigante web dal 10 ottobre. Per chi non sapesse o avesse dimenticato, il titolo è omonimo alla data della strage di Utøya, l’isola norvegese che vide nel 2011 il massacro di 69 ragazzi (e diverse decine di feriti) ad opera del terrorista neonazi Anders Breivik. Un dramma frequentato ...

Strage del bus di Avellino - perito accusa Autostrade : barriere usurate - : Il mezzo era precipitato da un viadotto il 28 luglio del 2013, uccidendo 40 persone. Ora una super-perizia, richiesta dal Tribunale irpino, punta il dito contro la società: "Con una manutenzione ...

Strage di elefanti in Botswana - la conferma della BBC : La sopravvivenza degli elefanti deve diventare una priorità di tutti i paesi del mondo, di tutti i cittadini, di tutte le persone che credono che il nostro Pianeta, insieme alla vita che custodisce, ...

Strage del bus di Avellino : superperito accusa Autostrade : 'Guardrail corroso' : Dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, anche ad Avellino, nell'ambito del processo sulla tragedia del bus precipitato da un viadotto dell'A16, 40 morti, il 28 luglio del 2013, si punta il dito ...

Siria - Trump ad Assad “Non attacchi Idlib o sarà Strage umanitaria”/ Ultime notizie - monito del presidente USA : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:16:00 GMT)

La denuncia del Wwf : è Strage elefanti Botswana - il bracconaggio è a livelli drammatici : La sopravvivenza degli elefanti, osserva il Wwf, 'deve diventare una priorità di tutti i paesi del mondo, di tutti i cittadini, di tutte le persone che credono che il nostro Pianeta, insieme alla ...

AIDAA : “Strage di cuccioli avvelenati nella zona delle cave di Tivoli” : 1/3 ...

