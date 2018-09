Spider-Man | vendute quasi tutte le unità spedite in Giappone

Le barche in Marvel's Spider-Man nascondono dei modelli di personaggi orripilanti ma anche un fantastico easter egg : Se si accosta Marvel's Spider-Man (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) al termine easter egg probabilmente vi verrà immediatamente in mente la vicenda di "Maddie vuoi sposarmi?" ma in queste ultime ore i giocatori hanno notato una chicca davvero molto particolare legata alle barche del titolo Insomniac Games e in particolare al loro equipaggio.L'esclusiva PS4 è indubbiamente uno dei titoli più convincenti dal punto di vista grafico tra le ...

Marvel's Spider-Man - La Guida ai Trofei e all'ambito Platino : Viva la scienza! : Crea 15 potenziamenti - Acquista con i gettoni 15 potenziamenti per i gadget. Il gioco mette a disposizione un numero di gettoni sufficiente per acquistare tutti i costumi e i ...

Spider-Man : la piena libertà creativa concessa da Sony ha permesso al gioco di esistere : Spider-Man per PS4 sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo, grazie al fatto che è probabilmente il miglior titolo dedicato al famoso supereroe. Tuttavia, è grazie a Sony che l'esclusiva PS4 è tra le nostre mani. Senza il supporto e coinvolgimento della compagnia, il gioco non sarebbe mai uscitoCome segnala Gamingbolt, parlando con Kinda Funny Games, il creative director di Spider-Man, Brian Intihar ha confermato che è stato grazie ...

Spider-Man : facciamo un po' di chiarezza sulla questione downgrade -articolo : Quelli che si aspettvaano la conferma di un downgrade del codice finale di Marvel's Spider-Man, farebbero meglio a chiudere subito questo articolo. Abbiamo confrontato il gioco finale con la demo dell'E3 del 2017 e la nostra conclusione è che Insomniac ha compiuto una specie di miracolo: ci sono stati cambiamenti, come durante la produzione di qualsiasi altro gioco, ma non c'è stato alcun downgrade tecnico. Al contrario, ci spingiamo a dire che ...

Venom - Tom Hardy è “l’eroe riluttante”. Il più amato dei nemici di Spider-Man arriva al cinema : Il 4 ottobre arriverà nelle sale italiane Venom, cinecomic prodotto da Sony Entertainment con Tom Hardy nei panni del più amato fra i nemici di Spider-Man. Diretto Ruben Fleischer, il film si prepara a sorprendere spettatori e addetti ai lavori puntando su un cast di assoluta eccellenza e calcando la mano su sfumature decisamente inedite per un genere ormai capace di orientare gli esiti commerciali del contemporaneo ...

Marvel’s Spider-Man primo capitolo di una serie? Il futuro ha già due protagonisti : L'argomento più caldo del momento in ogni discussione videoludica che si rispetti è senza dubbio quello legato a Marvel's Spider-Man, la nuova iterazione digitale dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere partorito dalla geniale mente di Stan Lee e Steve Ditko che è approdato sul mercato nel corso degli ultimi giorni della passata settimana. Un esordio accolto in maniera ottima tanto dalla stampa specializzata quanto dal pubblico, con il ...

Marvel’s Spider-Man : Recensione - Trailer e Gameplay : Dai creatori di Ratchet & Clank, Sunset Overdrive, Spyro e molti altri capolavori, arriva su PS4 una nuova esclusiva, ed oggi con lieve ritardo, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Spider-Man. Marvel’s Spider-Man Recensione Quando Insomniac Games annunciò Spider-Man era inevitabile che giungesse su PS4 in esclusiva, considerando il passato della software house. Per la prima volta nella carriera ...

Marvel’s Spiderman : La nostra Video Soluzione Completa : In questi giorni se ci avete seguito su Twitch, avrete sicuramente assistito ad alcuni o forse tutti i nostri Gameplay in diretta dedicati alla nuova esclusiva PS4 “Marvel’s Spiderman”. Quest’oggi abbiamo deciso di condividere con voi tutti gli episodi + uno speciale, dove potete vedere l’intera storia con tanto di missioni primarie, secondarie, cutscene ed attività di vario tipo! Nell’attesa ...

Insomniac conferma : la modalità New Game Plus per Spider-Man è in arrivo : Nel caso in cui stiate giocando a Marvel's Spider-Man (magari dando un'occhiata alla nostra guida) chiedendovi se verrà mai aggiunta una modalità New Games Plus ci sono delle buone notizie per voi.Insomniac Games sta infatti lavorando a diversi update più o meno corposi e a delle novità da introdurre con patch e update che verranno pubblicati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Rispondendo alla richiesta diretta di un fan, il profilo ...

In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 - primi dettagli : Il tasso di sfida offerto da Spider-Man PS4 è già molto elevato, come i giocatori stanno sperimentando in questi giorni. Insomniac Games in collaborazione con Marvel è riuscita a creare la simbiosi quasi perfetta, confezionando un titolo a dir poco eccellente che ha soddisfatto ampiamente la critica internazionale. Per completarlo al meglio i giocatori si stanno già adoperando a reperire sul web guide e consigli, segno di come il gioco sia ben ...

"Maddie vuoi sposarmi?" La sfortunata storia della proposta di matrimonio inclusa in Marvel's Spider-Man : Gli easter egg sono in molti casi rimandi ad altre opere o a elementi della cultura di massa più o meno evidenti. In certi casi però sono dei veri e propri messaggi privati come, per esempio, una proposta di matrimonio. Questa è la storia di quello che probabilmente è l'easter egg più triste della storia dei videogiochi.A raccontarcela è Eurogamer.net, e il protagonista assoluto della vicenda è un easter egg presente all'interno di Marvel's ...

Debutto col botto negli UK per Spider-Man : è il gioco venduto più velocemente in questo 2018 : L'analista di NPD, Mat Piscatella, aveva parlato di Spider-Man come di un gioco che probabilmente sarebbe rientrato nella top 10 dei titoli più venduti del 2018. Naturalmente è decisamente molto presto per dare ragione o torto a Piscatella ma il Debutto sui mercati e in particolare nel Regno Unito fa sicuramente ben sperare.Come riportato da Eurogamer.net, Spider-Man ha debuttato al primo posto della classifica di vendite settimanale ma cosa ...

Guida Spider-Man PS4 - come ottenere la tuta di Avengers Infinity War : Spider-Man PS4 sta ottenendo un successo a dir poco enorme. La casa produttrice Insomniac si è rivelata capace ancora una volta di sfornare videogiochi di eccellente qualità, confezionando nel caso di Spidey una collaborazione perfetta con Marvel (come lo testimoniano gli easter egg scovati in questi giorni). come saprete il gioco propone innumerevoli collezionabili e, forse per la prima volta nella serie, le tute dell'Uomo Ragno sono a dir poco ...

Spider-Man : ecco chi è la doppiatrice della Gatta Nera : La Gatta Nera comparerà nel nuovo videogioco dedicato all'Uomo Ragno, e come riporta Gamingbolt la sua voce sarà data da Erica Lindbeck, attrice che in precedenza abbiamo avuto modo di sentirla nei panni di Futaba Sakura in Persona 5, Celica in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia e Sophitia in Soulcalibur 6.Ma la Lindbeck non si è limitata solamente a prestare la sua voce, l'attrice ha infatti partecipato attivamente anche alle sessioni di ...