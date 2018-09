Spazio - lanciato il satellite Icesat-2 : sorveglierà i ghiacci polari : E’ stato lanciato il satellite della Nasa Icesat-2 (Ice, Cloud and land Elevation satellite-2), destinato a misurare le variazioni annuali dell’altezza dei ghiacci polari con una precisione record di quattro millimetri. La missione è cominciata sotto i migliori auspici con la partenza dalla base californiana di Vandenberg, avvenuta senza intoppi a bordo del razzo Delta II, al suo ultimo lancio dopo 29 anni di servizio. A bordo ci ...

Spazio - lanciatori : Orion - ultima prova paracadute completata : Semaforo verde per l’ottavo e ultimo test paracadute di Orion. La navetta destinata al trasporto di astronauti del programma Nasa Space Launch System, ha compiuto un atterraggio presso il sito Army Proving Ground a Yuma, in Arizona lo scorso 12 settembre aprendo i suoi paracadute dopo aver raggiunto e superato i 10 chilometri di altezza. Anche questa volta è stato utilizzato un veicolo di test a forma di dardo con che contiene i ...

Spazio privato - lanciatori : Cina e USA in primo piano : Spazio privato in piena attività a oriente e a occidente. Lo scorso 5 settembre la start-up cinese iSpace ha effettuato un lancio suborbitale con il razzo Hyperbola-1Z con a bordo tre piccoli payload sviluppati da alcune società commerciali. Il sito di lancio prescelto è quello del centro spaziale di Jiuquan e il lancio è il secondo della start-up cinese nel 2018. Appena due giorni dopo, lo stesso centro ha ospitato il lancio di debutto della ...

Lanciatori - verso lo Spazio profondo : Space Launch System prende forma : Dalla fucina allo Spazio profondo, l’assemblaggio dello Space Launch System, il razzo vettore della Nasa, procede secondo i piani. La parte hardware più consistente del core stage del SLS è pronta per il montaggio con gli altri componenti hardware. Pezzo dopo pezzo – riporta Global Science – si compone il puzzle che darà vita alla Exploration Mission 1, il primo volo integrato di SLS e il veicolo spaziale Orion Multi-Purpose Crew ...

Spazio - Missione ExoMars : lanciato concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020 : Cercasi nome per il rover di ExoMars 2020. L’astronauta Esa Tim Peake ha annunciato che l’agenzia spaziale inglese ha indetto un concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020. L’annuncio è stato dato quest’oggi presso il Salone Aerospaziale di Farnborough che si sta svolgendo in questi giorni nel Regno Unito. “Marte è una destinazione affascinante e il rover di ExoMars è un parte fondamentale del ...

Spazio - lanciatori : Orion - superata la settima prova paracadute : Semaforo verde per il settimo test paracadute di Orion. La navetta destinata al trasporto di astronauti del programma Nasa Space Launch System, ha compiuto un atterraggio presso il sito Army Proving Ground a Yuma, in Arizona, lo scorso 12 luglio aprendo i suoi paracadute dopo aver raggiunto i 10 chilometri di altezza. A settembre, la Nasa ha in programma di effettuare l’ottava e ultima prova della serie, utilizzando – anche questa volta ...

Spazio - lanciatori : Blue Origin - successo per il secondo volo del 2018 : Blue Origin mette a segno un altro successo. Il razzo New Shepard si è staccato dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas quando in Italia erano le 17 e 12. Obiettivo del lancio, il secondo del 2018, era quello di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, spingendo il razzo fino ai suoi limiti raggiungendo un’altezza da record. New Shephard non ha disatteso le aspettative – riporta Global Science ...

Spazio - ESA : test di lancio dimostra un solido motore per i lanciatori Ariane 6 e Vega-C : Il tiro al banco – o hot firing – del motore P120C a propellente solido che si è tenuto il 16 luglio 2018 presso lo Spazioporto europeo in Guyana francese, dimostra che il motore è idoneo per il volo su Vega-C il prossimo anno e su Ariane 6 a partire dal 2020. Questo test segna una tappa importante nel programma di sviluppo dei lanciatori europei di nuova generazione, progettati per aumentare la nostra autonomia nell’area ...

Spazio - lanciatori : Blue Origin vede doppio e massimizza i ricavi riducendo i costi per viaggi condivisi : Jeff Bezos punta al raddoppio per la corsa dei privati allo Spazio. Col New Glenn, il “più potente razzo per portare in orbita le persone e i satelliti commerciali“, il numero uno di Amazon e proprietario dell’azienda spaziale Blue Origin coltiva il progetto di moltiplicare per due i ricavi, piazzando due clienti in un solo lancio. Il primo lancio – riporta Global Science – è previsto per la fine del 2020. Per ...