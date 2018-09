Sparita nel nulla da giugno la star cinese Fan Bingbing

Cina : superstar Fan Bingbing Sparita nel nulla da giugno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mestre - una sedicenne è Sparita nel nulla : era con un ragazzo : I parenti e gli amici di Gioia Mini, sedicenne di Mestre localita' di terraferma del comune di Venezia, stanno vivendo momenti di angoscia ed apprensione. Da ieri, infatti, non si hanno più notizie della ragazzina che si sarebbe allontanata in compagnia di un ragazzo . La famiglia di Gioia ha presentato denuncia di scomparsa [VIDEO]ai carabinieri e lanciato un accorato appello su facebook. La scomparsa Gioia Mini ha solo 16 anni e i suoi ...

Sparita nel nulla Fan Bingbing - attrice cinese vista anche nella saga degli X-Men : Bella, ricca e famosa ma non per questo immune al controllo del governo di Pechino: l’attrice cinese Fan Bingbing – conosciuta in Occidente grazie a film com X-Men: giorni di un futuro passato oppure La spada e la rosa – sembrerebbe essere scomparsa nel nulla senza lasciare tracce dietro di sé. La causa è presto spiegata: la star orientale sarebbe coinvolta in un caso di evasione fiscale di proporzioni mastodontiche denunciato ...