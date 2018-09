Spara alla moglie e poi si suicida

#BASTASparaRE : sabato in piazza a Firenze per dire NO alla caccia! : ... dopo le preaperture in quasi tutte le Regioni, prende avvio come al solito tra abusi e forzature filovenatorie praticamente sull'intero territorio nazionale, calpestando morale, scienza e ...

Il Segreto : Adela Sparata alla testa - la sua vita appesa a un filo : Anticipazioni Il Segreto: Adela viene sparata alla testa e la sua vita è in serio pericolo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che inizia un vero e proprio incubo per Adela. La moglie di Carmelo inizia a ricevere delle lettere minacciose, ma non pensa sia nulla di grave. Il Leal, però, comprende che la […] L'articolo Il Segreto: Adela sparata alla testa, la sua vita appesa a un filo proviene da Gossip e Tv.

Qualcuno Spara alla sua casa - Dr Disrespect chiude la live : Come molti saprete Dr Disrespect è uno streamer molto celebre su Twitch, e come riporta PCgamer quest'oggi ha dovuto terminare la sua live per via di un'imprevisto a dir poco spiacevole.Come le autorità stesse, una volta chiamate su posto, hanno in seguito confermato, alcuni colpi sono stati esplosi verso la casa dello streamer, il quale si è veduto costretto a interrompere la live udendo il suono degli spari verso la sua abitazione.Il tutto è ...

Milano - Sparatoria in pieno giorno davanti a un bar alla Comasina | : In piazza Gasparri, due uomini si sono sparati dieci colpi di pistola senza centrarsi: sono ricercati dai carabinieri. Nessun ferito, malore per una donna

Ladri Sparano ai militari. Ferito un carabiniere : ora è caccia alla banda : Inseguimento da film a Cassano, un piccolo Comune in provincia di Cosenza dove, ieri notte, un gruppo di Ladri ha aperto il fuoco contro i militari che davano loro la caccia dopo un tentato furto in una villa. Ferendo un carabiniere.A darne notizia è il quotidiano regionale La Gazzetta del Sud. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte quando i carabinieri, dopo una segnalazione, si sono recati nei pressi di una villa, si presume disabitata, ...

Sparanise - pretende soldi dalla madre e la minaccia con un coltello : arrestato - : Ha minacciato la madre, puntandole contro un coltello, per farsi consegnare del denaro. Con l'accusa di estorsione, i carabinieri hanno arrestato a Sparanise, nel Casertano, Emilio Diana, 31 anni, del ...

Barbara d'Urso torna alla grande e Spara su Belen - Selvaggia e Alessia Marcuzzi : Barbara d'Urso è tornata su Canale 5 più battagliera che mai. Riparte da Pomeriggio 5 e nello spazio dedicato al gossip si trasforma in Ippolita, la regina delle Amazzoni: frecce e fendenti alla ...

Aeroporto dello Stretto - l'ex Presidente della Provincia Morabito risponde alla CGIL : 'ingiusto Sparare nel mucchio - ecco cos'è successo ... : 'Vorremmo fare osservare al sindacalista che lanciare accuse contro l'universo mondo, senza approfondire, con dati, fatti e azioni, le vicende è, moralmente, biasimevole e, politicamente, scorretto. ...

“Non uscite!”. Firenze - la polizia lancia l’allarme : è caccia all’uomo. Ha minacciato una donna e poi ha iniziato a Sparare : Pomeriggio di terrore oggi a Firenze, nella zona di via Pio Fedi dove un uomo armato di pistola si è asserragliato all’interno di un’abitazione dopo essersi reso responsabile di due aggressioni nei confronti di una donna, aggirandosi poi armato per le strade. Sul posto sono accorsi decine di agenti delle volanti e dell’Unità operativa di pronto intervento che hanno scatenato prima una caccia all’uomo e poi hanno ...

Rapina rischia di finire in tragedia. Con la pistola Spara alla gamba di un ragazzo : PORTO SAN GIORGIO Un colpo di pistola sparato alla gamba di un ragazzo. E' quanto accaduto nella notte a Porto San Giorgio per quello che sembrerebbe essere stato un tentativo di Rapina. E' stato il ...

Londra - Sparatoria alla metro : 3 feriti : 0.45 Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori dalla stazione Kingsbury della metro di Londra. Lo riporta il Sun, citando un portavoce della polizia metropolitana."La polizia è stata allertata intorno alle 21:45 di lunedì 20 agosto", scrive il giornale britannico, segnalando che si attendono notizie sulle condizioni dei feriti mentre la zona è stata chiusa al traffico così come la stazione della metro. Per il momento ...

Latina - Sparano dalla finestra con fucile ad aria compressa e feriscono un immigrato. Denunciati 3 ragazzi : Stava passeggiando nel centro di Aprilia, Latina, la sera del 15 agosto, quando è stato colpito a un piede da un piccolo proiettile di piombo sparato da una finestra. La vittima è un cittadino camerunense. Dopo le indagini dei carabinieri, sono stati Denunciati per lesioni aggravate tre amici: un 19enne e due minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano provando alla finestra un fucile ad aria compressa di libera vendita quando ...

Animali - Brindisi : Sparano e danno fuoco alla cagnolina : Uccisa con un colpo di pistola e poi bruciata la piccola Akira, come denuncia l’associazione Guardia dell’Ambiente. La cagnolina, una femmina di 4 anni, è stata ritrovata senza vita dalla sua padrona nello stabile di un parente, tra San Michele Salentino e Ostuni, dove l’aveva lasciata temporaneamente. “Non sappiamo se ancora agonizzante o morta sul colpo, le indagini avviate per il tramite dei Carabinieri faranno ...

Manchester - Sparatoria alla festa caraibica. Dieci feriti : di almeno 10 feriti il bilancio di una sparatoria nella notte a Manchester, in Inghilterra, durante il festival caraibico. Intorno alle 2,30 sono stati segnalati spari durante una festa in strada nel ...