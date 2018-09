Spara a moglie e poi si suicida

Vicenza - uccide la moglie e poi si suicida Sparandosi in bocca : Ha ucciso la moglie mentre stava andando a lavoro, Zoran Lukijanovic, un uomo di 40 anni, di origini serbe. Improvvisamente, probabilmente a causa dell'ennesima lite, lui ha preso la pistola che deteneva con sé e ha sparato contro la moglie che era in auto. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce. In to, come si apprende dal Giornale di Vicenza, è stato intercettato da una pattuglia della Polizia stradale sulla A4, vicino Arino, in una ...

Uccide la moglie con tre colpi di pistola e scappa : poi si ferma e si Spara : Tragico omicidio nel vicentino, precisamente a Lonigo, dove una ragazza di 32 anni, Tamiya Dugalic, di nazionalità serba, è stata uccisa dal marito, un connazionale, Zoran...

“Ho fatto una fesseria”. Spara e ammazza la moglie - poi chiama il figlio e si toglie la vita. Omicidio – suicidio a Camogli : Ancora una tragedia in Italia: un uomo ha Sparato la moglie e poi ha deciso di togliersi la vita. Omicidio-suicidio a Camogli, in Liguria. Un ex commerciante di 77 anni ha ucciso la moglie di 70 anni e poi si è tolto la vita. Come ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha chiamato il figlio prima di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, l’anziano, Stefano Martini, ...

Frosinone - Spara ai figli di 18 e 25 anni mentre la moglie è fuori casa - poi si toglie la vita : Li avrebbe uccisi nel sonno e poi si è tolto la vita. Strage in famiglia ad Esperia (Frosinone). Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato di 70 anni ha sparato al figlio Mariano di 26...

Omicidio-suicidio in provincia di Parma : malato terminale uccide la moglie e si Spara : L'omicidio suicidio è avvenuto martedì mattina in una casa di campagna nella frazione di Case Vascelli a Medesano, in provincia di Parma. Luigi Diomede ha prima chiamato il figlio che abita a Milano, poi si è ucciso con la stessa pistola con la quale aveva ammazzato la moglie.Continua a leggere

Spara in bocca alla moglie durante un lite per gelosia - poi scivola dal tetto e muore : Il 66enne Carlo Pibiri aveva ferito la moglie 52enne con un colpo di pistola nella fattoria a loro affidata, a Malandriano, frazione in provincia di Parma. Poi durante la fuga, si era rifugiato sul tetto di una villa vicina, minacciando il suicidio. È deceduto in ospedale, stabile e in osservazione la donna.Continua a leggere

Era ai domiciliari dopo aver Sparato all'ex moglie : si suicida lanciandosi dal tetto di casa : Era ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio: nei giorni scorsi, dopo una lite, aveva sparato alla ex moglie col fucile, ferendola a una gamba. Ieri sera l'uomo, un 72enne, si è suicidato ...

