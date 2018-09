Spalletti dopo Inter-Parma | ' Negato un rigore clamoroso Dobbiamo fare di più'

Inter - Spalletti / Dopo la vittoria a Bologna : "Squadra importante ma non tutti sono al top" : Le parole dell'allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti , Dopo la vittoria della sua Inter sul campo del Bologna : "Ho un gruppo importante , anche se non siamo al massimo".(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:39:00 GMT)

Inter - Spalletti infuriato dopo il pareggio con il Torino : Ancora rimandato il primo successo dell'Inter in campionato. I nerazzurri, dopo il ko subito la settimana scorsa contro il Sassuolo per 1-0, pareggiano contro il Torino in un Meazza gremito, con oltre sessantamila spettatori, che al fischio finale non hanno nascosto tutto il loro disappunto per la prestazione dei propri beniamini. Una partita dai due volti che vede l'Inter dominare nel primo tempo e andare in vantaggio di due reti grazie ai gol ...