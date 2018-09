SpaceX e NASA | corsa verso la Luna

Space Economy : NASA e SpaceX si preparano al primo volo con equipaggio : Manca meno di un anno al primo volo di prova con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, targato NASA–SpaceX. Secondo quanto previsto dal Commercial Crew Program il test di volo, noto come Demo-2, è programmato per aprile 2019. La navicella Crew Dragon, portata in orbita dal razzo Falcon 9, trasporterà verso la Iss gli astronauti NASA Bob Behnked e Doug Hurley. Il lancio – riporta Global Science – costituisce una ...

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 3 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...