Sondaggi | Lega primo partito al 30% | italiani con Salvini sul caso Diciotti M5S in calo

Sondaggi - Salvini fa il pieno di consensi : Lega primo partito - sorpasso sui 5 Stelle : Teleborsa, - L'indagine per sequestro di persona sul caso nella nave Diciotti non sembra scalfire il consenso per Matteo Salvini. Anzi. Gli ultimi Sondaggi certificano l'ascesa della Lega, sempre più ...

Sondaggi Politici/ Fondi Lega - per il 32% degli elettori M5s è “un attacco politico a Salvini” : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 30% pareggiata dal M5s, ma Salvini ha guadagnato 12 punti dalle scorse Elezioni 4 marzo(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Sondaggi - la Lega cerca di seminare il M5s. Area di governo al 60 per cento. Ma il centrodestra è tra 44 e 46 : Il dato ormai sembra solido per tutti gli istituti di Sondaggio: la Lega non solo ha agganciato, ma ha anche sorpassato il Movimento Cinque Stelle. Il Carroccio, anche secondo Euromedia Research e Piepoli (istituti di riferimento di Porta a Porta, Rai1), ha quasi raddoppiato il proprio bacino elettorale potenziale rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo. Secondo i dati di Alessandra Ghisleri la Lega (dal 17 delle urne) è al 32, per Nicola ...

Sondaggi - continua l’ascesa della Lega : è sempre più il primo partito - staccato il M5s : Gli ultimi Sondaggi certificano l'ascesa della Lega, sempre più primo partito, oltre il 32% dei voti. Nettamente staccato il secondo partito, il MoVimento 5 Stelle, che si ferma al 27,9%. Ancora in calo il partito Democratico e non superano la soglia del 3% Potere al Popolo, Liberi e Uguali e +Europa.continua a leggere

Sondaggi Politici/ Sorpasso Salvini su Di Maio : boom Lega oltre il 30% - crisi Centrosinistra : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:50:00 GMT)

La Lega vola nei Sondaggi : il partito di Matteo Salvini al 35% - consensi raddoppiati dal 4 marzo : La Lega di Matteo Salvini registra un vero e proprio exploit di consensi attestandosi al 35%, seguita dal Movimento 5 Stelle capitanato da Luigi Di Maio al 26,4% (in netto calo rispetto alle elezioni del 4 marzo). Il partito Democratico risulta essere il terzo partito d'Italia con il 20,8% dei voti.Continua a leggere

Sondaggi elettorali politici : boom della Lega - M5S non tiene il passo : I nuovi Sondaggi politici di questa prima parte del mese di settembre mostrano un incremento da parte della Lega, che prosegue la sua corsa staccando i propri rivali settimana dopo settimana. La rilevazione effettuata da IPSOS nel corso della prima decade registra un boom da parte del partito di Matteo Salvini, che mette ancor più distante il M5S. Resta stabile il Partito Democratico, anche se molto più indietro rispetto ai primi due. IPSOS: ...