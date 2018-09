Social | tweet macabro contro Salvini Il ministro ' Lascia stare mio figlio'

Inghilterra-Spagna - Luke Shaw tranquillizza i fan sui Social : il tweet del giocatore smorza l’angoscia [FOTO] : Il difensore dell’Inghilterra ha rassicurato tutti su twitter, postando un messaggio su twitter in cui ha sottolineato di star bene Prima la paura e l’angoscia, poi le rassicurazioni. Luke Shaw sta bene dopo il terribile scontro aereo avvenuto ieri sera con Carvajal, nel corso del secondo tempo del match tra Inghilterra e Spagna. AFP/LaPresse Il giocatore inglese ha perso i sensi sbattendo violentemente la testa sul terreno di ...

Inter-Roma - le scintille arrivano via Social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Lecco - il tweet del sacerdote su Salvini scatena la polemica Social : L'ironia di don Cristiano Mauri, rettore del collegio Volta: "L'85% degli italiani è con il ministro? Fortunatamente il 15% è rimasto fedele al Vangelo"

Salvini festeggia sui Social - "da ieri quasi 100 mila tweet di supporto - siete incredibili!" : "Da ieri sera quasi centomila tweet #nessunotocchiSalvini! Grazie, siete incredibili! Io non mollo, ve lo garantisco". Lo scrive il ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter e su Facebook scrive: "Sempre più determinato a difendere gli italiani, un brindisi a chi indaga, insulta o ci vuole male!", allegando una suo foto con la canna da pesca e un boccale di birra."Io continuo, orgoglioso, il mio lavoro - ha scritto Salvini in un ...

Battaglia Social sul crollo del ponte con tweet messicani : Anche con una tragedia come quella di Genova la macchina delle fake news, dei troll, dell'orientamento forzoso dell'opinione pubblica funziona a pieno regime. E' così successo che qualche attimo dopo il crollo del ponte Morandi si siano moltiplicate le interazioni si twitter e poi sugli altri social: due milioni di scambi - come riporta il Messaggero.Ma la cosa particolare è che un decimo del traffico sia partito dal Messico con ...

F1 – Horner punge Alonso - lo spagnolo risponde sui Social : il tweet è tutto un programma [FOTO] : Dopo le parole di Horner rilasciate nella giornata di ieri, Fernando Alonso ha usato i propri canali social per rispondere alle critiche del team principal della Red Bull-- La botta di Horner è stata dura, parole chiare e pungenti all’indirizzo di Fernando Alonso, etichettato come pilota che “crea caos nelle scuderie in cui corre“. Dichiarazioni, rilasciate al podcast ufficiale della Formula 1, che hanno suscitato nel driver di ...

Meloni : 'Reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare'. Bufera Social - poi corregge il tweet : 'Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro'. Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fdi. E scoppia la polemica. La frase fa scalpore sui ...

