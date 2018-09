Smartphone a scuola | arriva in Italia Yondr | il rivoluzionario sistema che blocca i

Smartphone - scioperi e armadietti in classe. Cosa sapere sul ritorno a scuola : scuola, secondo round. Con la novità dello Smartphone e del tablet sdoganati ma, anche, di uno sciopero che si va a sommare ad altre problematiche appese. Come quella sull'obbligo vaccinale o sull'edilizia scolastica a cui mettere mano, e con urgenza perché significa parlare di sicurezza di docenti, studenti e personale amministrativo e di servizio. Oggi tocca in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, lo ...

Scuola - Bussetti : ‘Arrivato tardi ma qualcosa sto facendo : Smartphone in classe? Discorso complicato’ : Gli studenti stanno tornando dietro i banchi di Scuola per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sta rilasciando numerose interviste in merito ai grandi temi che riguardano la Scuola. Anche ‘Il Messaggero’ ha incontrato il titolare del dicastero di Viale Trastevere. Bussetti: ‘Avvio nuovo anno scolastico? Sono arrivato troppo tardi per fare grandi cambiamenti’ ...

Honorbuy sconta Smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a Scuola” : Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, anche Honorbuy ha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la quale scontare tantissimi dispositivi – Xiaomi in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola di Honorbuy sarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali su smartphone ricercatissimi come Xiaomi Mi A2 ...

Scuola - flop delle lezioni con lo Smartphone : "I prof non sanno usarlo" : "L'uso dello smartphone didattica serve a sviluppare la condivisione e la creatività dei ragazzi, allo stesso tempo annulla l' isolamento che può provocare internet", assicura l'esperta Daniela Di Donato a Il Messaggero. E anche per questo, il ministero dell'Istruzione aveva dato la spinta, redigendo linea guida, ad usare i cellulari anche a Scuola.L'obiettivo è quello di utilizzare smartphone e tablet in classe, insieme al docente, per fare ...

SCUOLA/ Oltre lo Smartphone : istruzioni per superare le colonne d'Ercole : Che cosa guardano i ragazzi di oggi Oltre agli smartphone? La solitudine a cui sembrano condannati si può spezzare? Occorrono degli adulti e l'esperienza reale. GLORIA CUCCATO

In Francia il divieto di uso degli Smartphone a scuola è legge : Il Senato francese ha deciso di vietare l'utilizzo in classe di qualsiasi dispositivo connesso per tutti gli studenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge proviene da TuttoAndroid.

Francia - passa la legge che vieta l'uso degli Smartphone a scuola - : Via libera del Parlamento alla normativa promessa dal presidente Macron in campagna elettorale. Il divieto, applicato a studenti fino ai 15 anni, riguarderà tutti i dispositivi connessi alla rete. Si ...

