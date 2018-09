Sindaco Pesaro va a cena ' in famiglia'

TERREMOTO MARCHE - SCOSSA MAGNITUDO 3.5 A PESARO/ Ultime notizie oggi - INGV : il Sindaco "nessun danno" : TERREMOTO oggi nelle MARCHE : SCOSSA di M 3.7 sulla costa di PESARO Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV .(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:43:00 GMT)

Maltempo - il Sindaco di Pesaro : “Sconto fiscale per danni alla grandine” : I cittadini di Pesaro che hanno avuto un danno causato dall’eccezionale grandinata dei giorni scorsi, “in edifici non assicurati (case, capannoni) avranno uno sconto fiscale nel 2019 su Imu, Tasi e Tari”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook. “Grazie al lavoro dell’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci – scrive -, abbiamo deciso di dare un sostegno per i tanti danni subiti, utilizzando la ...