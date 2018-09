Silvio Berlusconi | il sondaggio di Ilvo Diamanti sul gradimento personale | il bruttissimo

Silvio Berlusconi dà buca a Forza Italia : perchè non è andato al vertice coi 'big' : Alla fine Silvio Berlusconi decide di non partecipare al vertice di Forza Italia . Resta ad Arcore. Dove, riferiscono fonti azzurre e leghiste, ha avuto contatti con Matteo Salvini . I due leader ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi senza limiti : rivoluzione in tv - arriva un nuovo canale : Mediaset sbarca ancora in tv, ma questa volta con un ibrido tra radio e televisione. Nella prima settimana di ottobre partirà infatti il nuovo canale televisivo Virgin tv, al numero 157 del digitale ...

Silvio Berlusconi - l'incubo è realtà. 'Pacchia finita' - così i 5 Stelle vogliono rovinare Mediaset : 'Non è il mio linguaggio, ma si può dire: caro Silvio Berlusconi , è finita la pacchia'. Il sottosegretario Vito Crimi , con la delega all'Editoria , sceglie il Fatto quotidiano per annunciare nuove ...

Vittorio Feltri - chi sono quelli che vogliono morto Silvio Berlusconi : 'Vigliacchi - fuori dalla storia' : In questi giorni il più colpito dagli strali scagliati dal popolazzo è stato il povero Berlusconi accusato di ogni nefandezza, benché egli non sia più attivo nell' orrendo mondo della politica patria.

Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni : attualità e informazione ma non solo. Pier Silvio Berlusconi : “Spero di avere il documentario di Renzi - lo stimo” : La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo, dopo diciannove anni, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la ...

Rete4 - PierSilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

Pier Silvio Berlusconi : "Tagliare fondi a editoria? Di Maio non complichi un mestiere già difficile" : "Di Maio non complichi un mestiere già difficile". Pier Silvio Berlusconi commenta così le parole di Luigi Di Maio che promette di tagliare i finanziamenti pubblici alla stampa."Onestamente le dichiarazioni di Di Maio mi sembrano più dovute a propaganda che a necessità reali", ha detto l'ad di Mediaset durante la presentazione della nuova Rete 4, "Il mondo dell'editoria è già sotto pressione in generale. E in Italia ancora di più. Non mi sembra ...

"Silvio Berlusconi colpito da ictus" : Forza Italia - "fake news"/ Licia Ronzulli : "lui ci seppellirà tutti" : 'Silvio Berlusconi colpito da ictus e ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano': Licia Ronzulli e Forza Italia smentisce 'è una fake news'.

Copyright - Pier Silvio Berlusconi : “Primo passo di civiltà. Di Maio? Non complichi mestiere già difficile” : “Da editore e professionista del mondo dell’editoria considero quella di oggi una prima importantissima vittoria di un percorso fondamentale che oso definire di civiltà“. Così l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta l’approvazione al Parlamento europeo della direttiva sul Copyright. “Di Maio sugli editori puri? Non complichi un mestiere già difficile“. L'articolo Copyright, Pier Silvio ...

Pier Silvio Berlusconi : "Stimo Renzi - mi piacerebbe il suo docufilm sulle reti Mediaset" : "A me piacerebbe avere il docufilm di Renzi sulle mie reti perché stimo Renzi. Appena vedremo il prodotto vedremo se potremo averlo sulle nostre reti: io spero di sì". Così Pier Silvio Berlusconi rispetto all'acquisto da parte di Mediaset del docufilm su Firenze, realizzato da Presta con Matteo Renzi.La stallo sulla presidenza Rai rientra "nell'ambito della politica e dei rapporti di forza tra i partiti. E' questione ...

Vittorio Feltri asfalta Silvio Berlusconi : 'Dice che vuol fare la rivoluzione liberale ma...' : Una lunga intervista a Italia Oggi , quella del direttore di Libero Vittorio Feltri . Per spiegare l'impennata nelle vendite da quando , era giugno, il governo giallo-verde è arrivato a Palazzo Chigi. ...