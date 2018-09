Silence film stasera in tv 15 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 15 settembre 2018)è ilin tv sabato 152018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Martin Scorsese ha come protagonisti Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 12 gennaio 2017 GENERE: Drammatico, Storico ANNO: 2016 REGIA: Martin Scorsese: Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issey Ogata, Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto, Ryô Kase DURATA: 161 Minutiin tv:Nel 1638 due giovani padri gesuiti portoghesi, Padre Rodrigues e Padre Garrpe, rifiutano di credere alla notizia che il loro maestro spirituale, Padre Ferreira, in missione in Giappone per ...