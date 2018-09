“Si è tolto i vestiti | poi mi ha afferrata” L’orrore in treno | sotto gli occhi di tutti

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) Una scena terribile andata in scena su un, un mezzo pubblico a bordo del quale una ragazza era convinta di trovarsi al sicuro e dove invece si è trovata a fare i conti con un uomo che l’ha aggredita incurante del possibile intervento di qualcuno. Una violenza davvero assurda quella che ha visto finire in carcere con una condanna di undici anni e cinque mesi Peter Greenwood, 27 anni, dopo il processo a Isleworth nel Regno Unito. Tutto è successo la sera del 31 maggio 2018 su unin viaggio verso la stazione di Dorking, nella contea del Surrey. La British Transport Police (BTP) ha fornito un resoconto dettagliata della giornata di follia dell’uomo: durante tutto il viaggio, Greenwood avrebbe fatto su e giù per i vagoni fino a fermarsi alla carrozza dove si trovava la vittima, le cui generalità non sono state rivelate. Quando quest’ultima ha alzato lo sguardo, ...