“Si è spogliata | poi si è avvicinata agli animali” La follia di questa donna

(Di sabato 15 settembre 2018) A vederla così, senza sapere nulla della sua storia personale e soprattutto dei suoi recenti guai con la legge, verrebbe da pensare a una simpatica signora non più giovanissima e dall’aspetto tenero, spesso sorridente, come ne vorremmo incontrare spesso a passeggio per le strade della città. E inveceincredibile storia che arriva dalla Gran Bretagna fa capire i limiti che la perversione può superare. Secondo quanto riportato dalla testata inglese Sun, infatti,di 64 anni, pensionata, sarebbe stata portata in una comunità a seguito di una orrenda scoperta. La signora avrebbe infatti fatto sesso con tre cani e filmato tutto. Vittime della sua, nello specifico, un labrador, un sanbernardo e un cane lupo, con i quali laaveva sfogato le proprie pulsioni. Vista l’età e l’evidente disturbo mentale, allaè stato tuttavia ...