Si apre il cantiere sul vertice Consob

Mustier alla guerra con Facebook E apre il cantiere acquisizioni : Il prossimo piano di Unicredit potrebbe prevedere una crescita tramite fusioni e acquisizioni. Lo ha confermato oggi il numero uno del gruppo, Jean-Pierre Mustier, che intanto continua a razionalizzare la rete di filiali e a ripulire il bilancio. Mustier ha escluso ulteriori cessioni di asset operativi (come Yapi Credi) ma non di partecipazioni finanziarie (come quella in Mediobanca) o di immobili, mentre ha invitato a non “trattenere il ...