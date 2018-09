SH | ladro ruba a 80enne diverse migliaia di franchi in chiesa

Varese - si filmava per sbaglio mentre rubava : ladro seriale incastrato dallo smartphone : Il giovane, durante alcuni colpi, aveva attivato senza accorgersene la funzione "registra" sul cellulare tentando di accendere la torcia

Milano - bocconiano e ladro : arrestato 26enne albanese che leggeva Flaubert e Platone di giorno e rubava di notte : Un personaggio così di solito lo inventano gli scrittori, non capita nei mattinali della polizia. Eppure è successo che un commissario abbia raccontato di un arresto da romanzo. K. è albanese e ha 26 anni ed era già stato espulso dall’Italia nel 2016. È finito di nuovo nei guai e questo avrebbe potuto far finire la sua storia in un trafiletto delle pagine di cronaca locale. --Ma gli agenti del commissariato Greco Turro hanno scoperto che il ...

Roma - ladro nel teatro Santa Chiara : preso mentre ruba nel camerino del soprano : Approfittando dell'assenza del soprano, che si stava esibendo sul palco, un uomo si è introdotto furtivamente nel suo camerino e ha portato via il suo portafogli. In manette, con l'accusa di furto ...

Derubato il cantante di ‘Despacito’ - il ladro ha portato via gioielli e contanti per un valore di 2 milioni di euro : Daddy Yankee è stato Derubato mentre si trovava a Valencia, il ladro si è fatto aprire la cassaforte dallo staff dell’hotel fingendosi il cantate di ‘Despacito’ gioielli per un valore di 2 milioni di euro sono stati sottratti indebitamente al cantante di ‘Despacito‘ Daddy Yankee. Il portoricano, che alloggiava all’hotel Melia di Valencia (Spagna), era fuori dalla stanza quando un ladro di è presentato ...

"Sto morendo" - turista derubato scrive al ladro : "Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie. Sto morendo di cancro ". Un turista americano in vacanza a Venezia scrive "A chi mi ha rubato il portafogli". "So che probabilmente non leggerai questo ...

Venezia - turista derubato scrive una lettera al ladro : “Ho il cancro - è il mio ultimo viaggio - ma ti perdono” : Non è una semplice vacanza a Venezia, quella del turista americano Michael Veley, ma “l’ultima con sua moglie”. È quanto scrive lui stesso in una lettera che ha indirizzato a chi questa vacanza gliel’ha rovinata rubandogli il portafoglio. Malato di cancro, aveva scelto la città italiana per passare qualche giorno in serenità, se non fosse che, appena sceso da un vaporetto, si è accorto di non avere più con sé contanti e ...

Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio'. Il sindaco : 'Torni sarà mio ospite' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

Venezia - turista derubato scrive al ladro. "Ho il cancro - era il mio ultimo viaggio" : Malato terminale, è stato derubato a Venezia nel suo ultimo viaggio con la moglie. Nella lettera, si rivolge all'autore del furto: "Nonostante tutto, ti perdono". L'ira di Zaia

Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

MALATO DI CANCRO DERUBATO A VENEZIA : "ERA IL MIO ULTIMO VIAGGIO"/ Lettera al ladro : "sto morendo - ti perdono" : MALATO terminale scrive a chi l'ha rapinato a VENEZIA: “Era il mio ULTIMO viaggio, sto per morire”. La Lettera lasciata alle forze dell'ordine dopo la denuncia del furto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:52:00 GMT)

'Sto morendo - era il mio ultimo viaggio' Turista derubato a Venezia scrive al ladro : Una lettera al borseggiatore che durante una vacanza a Venezia gli ha portato via molto di più che il portafoglio. L'ha scritta il Turista statunitense Michael Veley per spiegare che quel viaggio era ...

"Sto morendo - era il mio ultimo viaggio" Turista derubato a Venezia scrive al ladro : Il Turista statunitense, malato terminale, è stato derubato del portafoglio durante una vacanza a Venezia con la moglie

Derubato a Venezia - scrive al ladro : “Sto morendo - era l’ultimo viaggio con mia moglie” : Un turista americano in vacanza con la moglie a Venezia è stato Derubato da qualcuno su un vaporetto. Gli hanno portato via soldi, documenti e carta di credito. L’uomo ha consegnato alle forze dell’ordine una lettera in cui si rivolge al ladro: “Prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti”.Continua a leggere

Torino - 92enne derubata fa arrestare il ladro : Torino, 92enne derubata fa arrestare il ladro Torino, 92enne derubata fa arrestare il ladro Continua a leggere L'articolo Torino, 92enne derubata fa arrestare il ladro proviene da NewsGo.