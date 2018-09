Serie C | rinviate Rimini-Ternana e Monopoli-Catania

Serie A - anticipi e posticipi dalla 4^ alla 16^ giornata ed i recuperi delle partite rinviate : Serie A, sono stati ufficializzati anticipi e posticipi dalla 4^ alla 14^ giornata del massimo torneo italiano, dopo la sosta dunque la stagione entrerà nel vivo con importanti partite, spettacolo assicurato. 4ª giornata DI ANDATA Sabato 15 settembre 2018 ore 15.00 INTER – PARMA Sabato 15 settembre 2018 ore 18.00 NAPOLI – FIORENTINA Sabato 15 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA Domenica 16 settembre 2018 ore 12.30 ROMA – ...

Calcio - prima giornata Serie A 2018-2019 : si comincia? Rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per la tragedia di Genova : Parlare di Calcio in queste ore è veramente complicato. Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo al momento è di 38 morti, tra i quali tre bambini, e di 15 feriti ricoverati, 9 in codice rosso, di cui due in pericolo di vita. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi e che lascia senza fiato. Una ...

