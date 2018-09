Serie C | Gravina ' Costretti a rinviare le gare dei 5 club ripescabili in B'

Via alla Serie C - Gravina : 'Chiediamo sette promozioni' : Roma, 12 set., askanews, - La Lega Pro ha fatto partire la stagione 2018-19 con la pubblicazione delle partite dei tre gironi a partire da mercoledì 19. 'Chiediamo scusa a tutti - ha esordito Gabriele ...

Gravina : «Serie B a 19 squadre? Chiediamo 7 promozioni dalla C» : Il presidente della Lega Pro ha chiesto il ripristino del torneo cadetto a 22 squadre per il 2019/2020, esigendo così 7 promozioni dalla Serie C. L'articolo Gravina: «Serie B a 19 squadre? Chiediamo 7 promozioni dalla C» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - Gravina : «La B torni a 22 squadre dal 2019/20» : Gravina si augura "che alcune autorità componenti nell'ambito del mondo dello sport, mi riferisco a chi ha responsabilità di vigilare ma anche a soggetti esterni al mondo dello sport, facciano ...

Gravina - Serie B a 22 squadre da 2019 : Poi parleremo di riforma dei campionati: però prima azzeriamo queste forme di arroganza nell'esercizio dell'attività di politica federale, poi parleremo anche di riforma dei campionati", ha concluso.

Serie C - Gravina : 'Per noi non cambia nulla - partiremo il prossimo weekend' : I calendari verranno stilati dopo 24/48 ore dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport'. Sembrava improbabile che il campionato della terza Serie potesse partire pochi giorni dopo la ...

Serie B - Balata : “Gravina distratto da politica federale” : “Ha perfettamente ragione il presidente Gabriele Gravina quando dice che non sono libero. Io, infatti, da nove mesi, rispondo e risponderò sempre a tutti e 19 i miei presidenti dei club associati alla Lega B”. E’ la risposta di Mauro Balata alla conferenza stampa e alle dichiarazioni del numero uno della Lega Pro. “Allo stesso modo lui mi sembra particolarmente distratto dalla politica federale – ha aggiunto ...

Gravina : “Serie B a 19 squadre? Allora proponiamo 7 promozioni dalla C” : "All'unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via straordinaria di ripristinare il format della Lega di B", ha detto Gravina. L'articolo Gravina: “Serie B a 19 squadre? Allora proponiamo 7 promozioni dalla C” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - Gravina : «Proponiamo 7 promozioni in B per il 2019-20» : ROMA - "All'unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via straordinaria di ripristinare il format della Lega di B. Per questo noi proporremo 7 promozioni dalla Serie C al ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - Gravina tuona : “i campionati non inizieranno l’1 settembre” : Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha parlato delle note vicende relative ai Ripescaggi in Serie B Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ribadisce la propria posizione in merito ai campionati di Serie B e Lega Pro appunto. Parlando a ‘La Nazione’, Gravina ha sottolineato l’impossibilità di iniziare i campionati l’1 settembre, data l’incertezza in merito ai Ripescaggi. “Rischiamo il caos. ...