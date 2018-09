Serie B terza giornata Livorno – Crotone lunedì 17 ore 21 | 00 stadio Armando Picchi

MOVIOLA VAR Serie A/ Video - terza giornata : Gagliardini da espulsione - Dimarco "graziato" da Manganiello : MOVIOLA Var SERIE A, terza giornata: durante Inter-Parma Gagliardini rischia l'espulsione, Dimarco il rigore per un tocco di braccio. Entrambi "graziati" dall'arbitro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:46:00 GMT)

Serie B - il calendario e gli orari della terza giornata : In settimana è arrivato il verdetto che in molti aspettavano, quello che ha fatto definitivamente chiarezza: la Serie B sarà a 19 squadre, dopo il respingimento dei ricorsi presentati da Catania, ...

Serie B : ecco gli arbitri della terza giornata : Tra domani e lunedì torna in campo la Serie B per le partite della 3/a giornata. ecco arbitri, assistenti e IV ufficiali che dirigeranno le gare (riposa il Perugia). Ascoli-Lecce: Rapuano di Rimini (Cangiano-Schirru; IV: Marchetti); Brescia-Pescara: Serra di Torino (Baccini-Capone; IV: Qualtieri); Cittadella-Cosenza: Marini di Roma 1 (Bresmes-Muto; IV: Ddonda); Cremonese-Spezia (ore 18): Giua di Pisa (Robilotta-Bercigli; IV: Maggioni); ...

L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della Serie tv “Westworld” : L’attore Aaron Paul, famoso soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione della serie tv di HBO Westworld: lo ha scritto Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile sulle notizie del cinema e della televisione The post L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” appeared first on Il Post.

Italia - si punta sui giovani... allenatori. In Europa - la Serie A è terza per età media : Il campionato più seguito e famoso al mondo in panca, punta sull'esperienza, vedi il 59enne Maurizio Sarri al Chelsea, il 58enne Rafa Benitez al Newcastle e addirittura il 71enne Roy Hodgson al ...

Designated Survivor - Netflix salva la Serie tv con Kiefer Sutherland e ordina la terza stagione : Nell'estate dei salvataggi anche Designated Survivor sfugge all'infausto destino e dopo la cancellazione di ABC dopo 2 stagioni e 41 episodi, passa a Netflix che ne ordina una terza stagione da 10 episodi. Il salto per gli spettatori italiani e non solo non sarà così inaspettato considerando che la serie tv è già presente nei cataloghi Netflix in tutti i paesi tranne Canada e Stati Uniti. Prodotta da Entertainment One per ABC, i diritti ...

Calcio - Nations League : la Danimarca con ct ad interim e giocatori di terza Serie : La Danimarca affronterà domani in amichevole la Slovacchia ricorrendo a giocatori di futsal e delle inferiori e con un ct ad interim, John Jensen. La decisione è stata presa dalla federazione come ...

Serie A - Benassi ci sarà col Napoli : nessuna squalifica dopo la terza giornata : Il dubbio principale era legato a una possibile sanzione per Marco Benassi, perché colpevole di aver pronunciato una bestemmia durante la partita con l'Udinese. Invece, nel prossimo turno di ...

Serie A - la terza giornata. Risultati e classifica : Sampdoria-Napoli 3-0, Fiorentina-Udinese 1-0, il Cagliari vince a Bergamo 0-1, gol a raffica tra Sassuolo e Genoa: 5-3, la Lazio supera il Frosinone Napoli, tracollo a Marassi contro la Sampdoria - di ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la terza giornata : pesante sconfitta del Napoli a Genova - si sblocca la Lazio contro il Frosinone : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima ...

Formazioni ufficiali Serie A - terza giornata : ATALANTA-CAGLIARI ore 20:30 Atalanta , 4-3-1-2, formazione ufficiale : in attesa della formazione ufficiale. Cagliari : Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric; Barella; Ionita; ...

Serie A - la diretta gol : i risultati della terza giornata in tempo reale : SAMPDORIA-NAPOLI 0-0 LAZIO-FROSINONE 0-0 TORINO-SPAL 0-0 SASSUOLO-GENOA 0-0 ATALANTA-CAGLIARI 0-0 CHIEVO-EMPOLI 0-0 LIVE 19:37 2 set SASSUOLO-GENOA La formazione ufficiale degli ospiti: 19:36 2 ...

PRONOSTICI Serie A / Scommesse e quote 3^ giornata : la Spal per la terza vittoria : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse sulle partite della 3^ giornata del campionato. Domenica 2 settembre sfide interessanti, a cominciare da Fiorentina Udinese e Sampdoria Napoli

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : Spal per la terza vittoria - diretta gol live score (3^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 2 settembre si chiude il programma della terza giornata: in campo Napoli, Fiorentina e Lazio